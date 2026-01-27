Alerta alimentaria: detectan altos niveles de insecticida en nectarinas de España

Alerta alimentaria en la Unión Europa tras detectar elevados niveles de un insecticida en partidas de nectarinas de origen español. Por este motivo, se ha ordenado su retirada inmediata del mercado, según consta en una aviso del Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF).

El aviso afecta a nectarinas españolas en las que los controles oficiales de Italia detectaron residuos de acetamiprid, un insecticida del grupo de los neonicotinoides, en concentraciones superiores a los límites máximos de residuos permitidos por la legislación comunitaria.

Las autoridades sanitarias recomiendan comprobar si los productos adquiridos se encuentran entre los afectados Envato Elements

A pesar de que esta sustancia está autorizada en la Unión Europea bajo condiciones muy estrictas, su presencia por encima de los niveles legales supone un riesgo químico para la salud pública.

Grave riesgo

Las autoridades europeas han calificado esta notificación de riesgo grave, al considerar que el consumo reiterado de estos productos con residuos de pesticidas por encima de los umbrales legales puede tener efectos adversos, sobre todo en colectivos vulnerables como menores o personas con problemas de salud.

Después de su detección, se ha ordenado la retirada de todas las partidas afectadas en los canales de distribución y venta, así como un refuerzo en el control de productos similares. El sistema RASFF permite que las alertas se compartan inmediatamente entre los Estados miembros para evitar la circulación de alimentos potencialmente perjudiciales.

Las autoridades sanitarias recomiendan que los consumidores presten atención al etiquetado de los productos y al origen de las frutas, así como seguir las indicaciones oficiales si se emiten más avisos específicos sobre lotes concretos.

La alerta se produce en un contexto de vigilancia reforzada sobre frutas y hortalizas importadas. Una parte relevante de las notificaciones alimentarias de la Unión Europea están relacionadas con la presencia de residuos de pesticidas por encima de los límites legales, detectados tanto en controles fronterizos como en el mercado interior.