Alerta alimentaria: retiran esta leche en polvo para bebés del supermercado

Alerta alimentaria en España. Se amplía el aviso que ya afectó a varios lotes de leche en polvo para bebés contaminada con la toxina cereulida. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha confirmado la retirada de varios lotes de dos productos de la marca Babybio originarios de Francia.
El organismo ha comunicado esta alerta a todas las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas y ha proporcionado los datos concretos para identificar los productos afectados.
Se pide evitar su consumo
Toda la información relativa a esta alerta alimentaria ha sido nuevamente comunicada a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), a partir de una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de Francia.
La alerta ha partido del resultado de un proceso de autocontrol de la propia empresa fabricante, que ha comunicado la posible presencia de la toxina en sus productos, procediendo inmediatamente a su retirada.
En el caso de tener ya estos productos en casa o toparse con uno de ellos en un establecimiento, se recomienda que no se consuman en ningún caso.