Alerta alimentaria: retiran más de 80.000 unidades de este producto de McDonald's

La cadena de restaurantes McDonald's se ha visto obligada a retirar 960 unidades de un producto muy demandado en sus restaurantes.

Restaurante McDonald's Foto: CC
Adrián Parrondo

29 Enero 2026 10:03 (hace 6 horas)

Alerta alimentaria en McDonald's. La cadena de restaurantes se ha visto afectada por un error de etiquetado en más de 80.000 cápsulas de McCafé, que ha obligado a la empresa suministradora, Keurig Dr Pepper, a retirar el producto del mercado en tres estados de Estados Unidos.

La orden ha partido de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), que ha clasificado esta retirada como de Clase II, lo que implica un riesgo moderado o remoto de efectos adversos para la salud, aunque requiere de atención inmediata.

Los restaurantes McDonald
Los restaurantes McDonald's están verificando la retirada de los productos afectados CC

La orden se ha aplicado después de descubrir que las cápsulas de McCafé de McDonald's se habían etiquetado erróneamente como 'Descafeinado', cuando realmente sí contenían cafeína. Esta omisión puede derivar en efectos secundarios para personas con sensibilidad extrema a la cafeína, condiciones cardíacas, ansiedad severa o quienes presenten interacciones con medicamentos específicos.

Producto retirado de McDonald's: qué dicen los datos oficiales

Las cápsulas de McDonald's retiradas del mercado pertenecen a su mercado en Estados Unidos, concretamente en los estados de California, Indiana y Nevada. Las autoridades del país norteamericano instan a los consumidores a verificar la información técnica del producto mediante los siguientes datos:

  • Nombre del Producto: Cápsulas de café descafeinado McCafé Premium Roast K-Cup.
  • Presentación y Peso: Caja de 84 unidades con un peso neto de 823 g (29 oz).
  • Cantidad de Producto Retirado: 960 cajas (un total de 80,640 cápsulas).
  • Código de Barras (UPC): 043000073438.
  • Número de Lote Identificado: 5101564894.
  • Fecha de Caducidad: Consumir antes del 17 de noviembre de 2026.
  • Códigos de Tiempo Específicos: LA hh:mm PL070 5321 o 5322.
  • Motivo del Retiro: El producto está etiquetado como descafeinado, pero contiene cafeína, lo que constituye un error crítico de etiquetado y un riesgo para la salud del consumidor sensible.

    • Se recomienda verificar minuciosamente la información que aparece en los paquetes para garantizar que solo se distribuyen productos permitidos. Si se posee una de las 960 cajas afectadas en la despensa, se recomienda evitar el consumo, sobre todo en el caso de personas sensibles a los estimulantes. Además, se puede solicitar un reembolso completo o el cambio de los productos directamente en el punto de venta o a través del servicio de atención al cliente de Keurig.

