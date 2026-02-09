Los Replicantes
Alerta alimentaria: hospitalizados cinco bebés tras consumir leche contaminada en España

Los productos se están retirando de los supermercados ante la notificación de una nueva alerta alimentaria.

Leche infantil Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

09 Febrero 2026 18:50 (hace 14 horas)

Alerta alimentaria. El aviso de la presencia de la toxina cereulida en varios lotes de leche infantil está llevando a las autoridades a extremar los controles para certificar la retirada de los productos, mientras trascienden casos de intoxicación.

Vídeos Los Replicantes

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) ha revelado varios casos de bebés lactantes hospitalizados en España tras contaminarse con los productos afectados, según recoge el 'Informe sobre amenazas de enfermedades transmisibles' del organismo, correspondiente a la semana 6 de 2026.

Los bebés consumieron una leche infantil contaminada con cereulida
Los bebés consumieron una leche infantil contaminada con cereulida Envato Elements

España ha notificado ocho casos de bebés que presentaron síntomas gastrointestinales, principalmente vómitos, tras haber consumido fórmulas infantiles procedentes de lotes potencialmente afectados. Cinco de los lactantes requirieron hospitalización.

Contaminación con cereulida

Este episodio está relacionado con la detección de cereulida, una toxina producida por la bacteria Bacillus cereus, en determinados productos de nutrición infantil. Como prevención, se han retirado del mercado varios lotes de fórmulas infantiles.

La cereulida es una toxina que puede provocar náuseas, dolor de estómago y vómitos, así como derivar en deshidratación en niños. Sus efectos negativos son "bajo o moderados", dependen de la edad infantil y se recrudecen en el caso de recién nacidos o bebés menores de seis meses.

Junto a España, otros países europeos también han registrado incidentes relacionados con la contaminación de leches infantiles con cereulida. Los casos se extienden a Reino Unido, Francia y Bélgica, con hospitalizaciones y casos notificados de infecciones.

En este contexto, Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria (EFSA, en sus siglas en inglés) ha recomendado recientemente establecer límites a la presencia de cereulida en alimentos infantiles, dados los casos notificados. El dictamen establece una "dosis de referencia aguda" de cereulida para niños en 0,014 microgramos por kilo de peso corporal; los científicos han tomado el vómito como el afecto adverso agudo para establecer esa referencia.

Comparando esa dosis con los valores de consumo, la EFSA ha concluido que las concentraciones de cereulida no deberían superar los 0,054 microgramos/litro para fórmula infantil o leche de fórmula (de inicio para lactantes) y los 0,1 microgramos/litro en el caso de la fórmula o leche "de continuación".

