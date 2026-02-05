Sale a la luz el alimento más antiinflamatorio del supermercado: "Ni cúrcuma ni jengibre"

Sale a la luz el alimento más antiinflamatorio del supermercado. La preocupación por comer saludable y en buenas condiciones crece en los hogares y, con ello, los alimentos antiinflamatorios ganan peso en la cesta de la compra.

Las grandes propiedades de estos alimentos es que ayudan a perder peso de manera saludable y pueden tener propiedades anticancerígenas, ya que esta enfermedad prolifera con la inflamación del organismo.

Cabe recordar que la base de este estilo de alimentación radica en el consumo de alimentos reales y poco procesados. Se recomienda aumentar la ingesta de frutas y verduras, grasas saludables, proteínas magras, frutos secos, así como especias con propiedades antiinflamatorias. Por el contrario, se deben reducir las ingestas de productos ultraprocesados, ricos en aditivos y conservantes.

Los alimentos antiinflamatorios ganan peso en la cesta de la compra Envato Elements

Hasta hace poco, se desconocía prácticamente por completo las propiedades que tiene este tipo de dieta. Sin embargo, cada vez más profesionales apuestan por ella, entre ellos, la popular nutricionista Sandra Moñino, que ha compartido en redes sociales su criterio.

El alimento que no debe faltar en la lista de la compra: tiene grandes propiedades antiinflamatorias

En este contexto, la nutricionista ha explicado cuál es el alimento que no debería faltar nunca en la lista de la compra por sus propiedades: "El alimento más antiinflamatorio no es el jengibre ni la cúrcuma, y tampoco la remolacha", explica en su publicación. A pesar de que suelen aparecer siempre en los primeros puestos, no lidera. En realidad, se trata de un pescado azul, rico en omega 3, DHA y EPA: el boquerón.

Sandra Moñino recuerda que "lo mejor de todo" es que, al no tener que calentarlos, el omega 3 no se oxida y se consume íntegramente. A pesar de que se puede elaborar en casa siguiendo una receta sencilla, recomienda usar el aceite de oliva virgen extra como complemento. Otra alternativa también son los boquerones en vinagre. Además, este alimento se puede combinar con otros productos antiinflamatorios para lograr un plato completo y repleto de beneficios para la salud.