Los Replicantes
Buscar

Economía

Adiós Lidl: reforma sus supermercados para un nuevo modelo de negocio

La cadena de supermercados Lidl se encuentra inmersa en pleno giro en su modelo de negocio para conectar con las preferencias de sus clientes.

Adiós Lidl: reforma sus supermercados para un nuevo modelo de negocio
Un supermercado Lidl Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

09 Febrero 2026 18:28 (hace 15 horas)

Adiós Lidl como lo conocemos. La cadena de supermercados de origen alemán ha iniciado el despliegue de un nuevo concepto de tienda en Francia, en lo que aparenta ser toda una revolución en su modelo de negocio.

Vídeos Los Replicantes

El nuevo modelo de Lidl apuesta por supermercados de mayor tamaño, cambios en la organización del espacio y mejoras en la experiencia de compra para conectar con las preferencias de los consumidores.

La implantación de este nuevo formato de tienda se ha realizado simultáneamente en las localidades de Marsella, Castillon-la-Bataille y Muret. La compañía prevé que este concepto se vaya extendiendo mediante nuevas aperturas a lo largo del año.

Lidl transforma sus supermercados para adaptarse a las nuevas tendencias del consumo
Lidl transforma sus supermercados para adaptarse a las nuevas tendencias del consumo CC

Los primeros supermercados que incorporan este diseño de tienda cuentan con una superficie mayor que la media de la cadena. Algunos llegan hasta los 1.840 metros cuadrados y tres plantas, con mayor amplitud en las zonas de venta.

Nuevo diseño de venta: el concepto de los nuevos supermercados Lidl

Los nuevos supermercados Lidl que impulsa la empresa incluyen elementos arquitectónicos actualizados, como fachadas acristaladas, paneles fotovoltaicos y puntos de recarga para vehículos eléctricos. En el interior se introducen pasillos más anchos, señalización renovada, nuevos muebles y cajas automáticas de autopago.

Este nuevo concepto de tienda también se refuerza con otros conceptos como la iluminación LED, equipos de refrigeración de bajo consumo y aparcamientos con pavimento permeable para mejorar la gestión del agua de lluvia. Este despliegue continuará durante las próximas semanas en las localidades de Oyonnax, Saint-Martin-de-Crau y Angers.

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. Detenido por la muerte a tiros de su vecino tras una discusión por el volumen de la música
  3. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  4. Los sindicatos desconvocan la huelga ferroviaria
  5. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  6. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  7. La nueva marca que irrumpe en España: abre tiendas por todo el país
  8. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  9. Sale a la luz el verdadero motivo de la crisis de la vivienda: revelado por Niño Becerra
  10. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
Artículos relacionados
Visita la semana de España en un Lidl de Finlandia: su opinión impresiona

Visita la semana de España en un Lidl de Finlandia: su opinión impresiona

Quién fabrica la cerveza de marca blanca del supermercado: Mercadona, Carrefour, Lidl...

Quién fabrica la cerveza de marca blanca del supermercado: Mercadona, Carrefour, Lidl...

Cuándo cierran supermercados en Nochevieja y Año Nuevo 2026: Mercadona, El Corte Inglés...

Cuándo cierran supermercados en Nochevieja y Año Nuevo 2026: Mercadona, El Corte Inglés...

Hace la misma compra en Mercadona y Lidl: el supermercado más barato sorprende

Hace la misma compra en Mercadona y Lidl: el supermercado más barato sorprende

Contenidos que te pueden interesar
Alerta alimentaria: hospitalizados cinco bebés tras consumir leche contaminada en España

Alerta alimentaria: hospitalizados cinco bebés tras consumir leche contaminada en España

Adiós Lidl: reforma sus supermercados para un nuevo modelo de negocio

Adiós Lidl: reforma sus supermercados para un nuevo modelo de negocio

Muere el bicampeón del mundo Pierre Wolnik a los 37 años

Muere el bicampeón del mundo Pierre Wolnik a los 37 años

Sale a la luz el verdadero motivo de la crisis de la vivienda: revelado por Niño Becerra

Sale a la luz el verdadero motivo de la crisis de la vivienda: revelado por Niño Becerra

La nueva marca que irrumpe en España: abre tiendas por todo el país

La nueva marca que irrumpe en España: abre tiendas por todo el país

Los sindicatos desconvocan la huelga ferroviaria

Los sindicatos desconvocan la huelga ferroviaria

Alerta sanitaria: cuatro muertos y tres trasplantes de hígado por el sombrero de la muerte

Alerta sanitaria: cuatro muertos y tres trasplantes de hígado por el sombrero de la muerte

Detenido por la muerte a tiros de su vecino tras una discusión por el volumen de la música

Detenido por la muerte a tiros de su vecino tras una discusión por el volumen de la música