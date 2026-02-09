Adiós Lidl: reforma sus supermercados para un nuevo modelo de negocio

Adiós Lidl como lo conocemos. La cadena de supermercados de origen alemán ha iniciado el despliegue de un nuevo concepto de tienda en Francia, en lo que aparenta ser toda una revolución en su modelo de negocio.

El nuevo modelo de Lidl apuesta por supermercados de mayor tamaño, cambios en la organización del espacio y mejoras en la experiencia de compra para conectar con las preferencias de los consumidores.

La implantación de este nuevo formato de tienda se ha realizado simultáneamente en las localidades de Marsella, Castillon-la-Bataille y Muret. La compañía prevé que este concepto se vaya extendiendo mediante nuevas aperturas a lo largo del año.

Lidl transforma sus supermercados para adaptarse a las nuevas tendencias del consumo CC

Los primeros supermercados que incorporan este diseño de tienda cuentan con una superficie mayor que la media de la cadena. Algunos llegan hasta los 1.840 metros cuadrados y tres plantas, con mayor amplitud en las zonas de venta.

Nuevo diseño de venta: el concepto de los nuevos supermercados Lidl

Los nuevos supermercados Lidl que impulsa la empresa incluyen elementos arquitectónicos actualizados, como fachadas acristaladas, paneles fotovoltaicos y puntos de recarga para vehículos eléctricos. En el interior se introducen pasillos más anchos, señalización renovada, nuevos muebles y cajas automáticas de autopago.

Este nuevo concepto de tienda también se refuerza con otros conceptos como la iluminación LED, equipos de refrigeración de bajo consumo y aparcamientos con pavimento permeable para mejorar la gestión del agua de lluvia. Este despliegue continuará durante las próximas semanas en las localidades de Oyonnax, Saint-Martin-de-Crau y Angers.