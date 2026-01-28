Javier Ambrossi rompe su silencio sobre Javier Calvo: "Empezó a poder con mi salud mental"

La ruptura oficial de Javier Ambrossi y Javier Calvo en noviembre sorprendió a todos. La pareja, conocida popularmente como 'Los Javis', había mantenido una relación de trece años en los que habían logrado una meteórica carrera profesional en conjunto.
- Barei vuelve a la música con su disco 'Trece'
- Merche presenta su gira 'Tour Abre Tu Mente Deluxe' y su tema 'Tengo fe'
- Cándido Méndez (UGT): "Dentro del Gobierno, el PSOE se está comiendo a la cola del bloque"
- Anthony Ready & Yeigo presentan su tema 'Como Becky'
- El cantante Maik Marel presenta su single debut: 'Hola'
- Martín Escolar presenta 'Píldoras culturales', un libro cargado de curiosidades
- Sofía Martín ('Suerte'): "'Benidorm Fest' me permitió crecer personalmente pero también profesionalmente"
Las dudas sobre la intrahistoria de esta ruptura empezaron a circular cubiertas de todo tipo de rumores. A ellas, se sumaban también cuestiones como el futuro de la relación profesional entre ambos, que aparentemente se mantiene intacta.
Ambos optaron por el silencio durante los primeros días de la ruptura y prefirieron evitar el interés que se había generado en todos los medios alrededor de su sorprendente separación.
Ambrossi llegó a restar importancia en un primer momento a la ruptura entre ambos: "Todo está perfecto, todo está genial. La vida es así y ya está. No hay que tenerle miedo a los cambios. Estoy contento y él también", declaró, incluso afirmando que seguiría "siendo amigo".
Contundentes declaraciones de Javier Ambrossi: se pronuncia sobre su separación de Javier Calvo
Ahora, Javier Ambrossi no ha dudado en pronunciarse con sinceridad. El guionista ha acudido como invitado al programa 'La Revuelta' de La 1, ya que será uno de los presentadores del Benidorm Fest 2026.
Durante una entrevista con David Broncano, Javier Ambrossi ha decidido pronunciarse alto y claro, y ha comenzado poniendo el foco: "Siempre que ha venido lo ha hecho acompañado y hoy por primera vez viene solo".
Ambrossi comenzó bromeando a su entrada: "Al final he venido acompañado. Me daba vergüenza y he dicho 'voy a venir con mi representante'" y el presentador no dudó en preguntarle que sentía al exponerse en soledad después de mostrarse siempre en pareja. A ello, no dudó en contestar: "Miedo, inseguridad, vacío, tristeza [...] Seguimos trabajando juntos, pero ya sabes que a veces uno se desenamora".
El presentador le preguntó si se sentía cómodo al hablar sobre su relación y ruptura, a lo que Ambrossi respondió que no tenía problema en charlar sobre ello. "De hecho, te he traído un regalo a colación. Es algo que nos une, es un recuerdo de nuestra primera entrevista juntos", recordaba a modo de anécdota, con unas imágenes que mostraban 'La Resistencia', su antiguo formato en Movistar Plus+. "Me pongo nostálgico de una relación que no he vivido", bromeaba Broncano.
"No sabía ya quién era yo"
A pesar de que Javier Ambrossi ha intentado mostrar complicidad con Javier Calvo, al que ha dedicado un "beso" porque "puedo presentar el Benidorm Fest porque él está montando la película", ha ahondado sobre los motivos de la ruptura.
El guionista explicó en su entrevista que la famosa crisis de los 40 tuvo alguna relación en todo lo ocurrido: "A principios del año pasado me dio un ataque de ansiedad, era su cumpleaños, y casi me caigo... Empecé a plantearme cosas que realmente me pedía el cuerpo, como hacer cosas solo... Y cuando abres esa puerta, ya no hay marcha atrás", reveló.
"Yo no sabía ya quién era yo, ni dónde acababa él y empezaba yo. No teníamos espacio para nada y de repente empezó a poder con mi salud mental. Él sentía lo mismo, estaba siendo a la vez", ha recordado sobre la situación que abocó a la ruptura sentimental.
Ante todo lo ocurrido, Javier Ambrossi aprovechó la entrevista para lanzar una importante reflexión: "No hacen falta consejos, sientes que tienes que pasar a otro momento vital, y lo bueno es que tengo un mejor amigo y un compañero de trabajo maravilloso".