Los Replicantes
Buscar

Televisión

Javier Ambrossi rompe su silencio sobre Javier Calvo: "Empezó a poder con mi salud mental"

Javier Ambrossi desvela nuevos detalles desconocidos sobre su ruptura con Javier Calvo tras una relación de trece años.

Javier Ambrossi rompe su silencio sobre Javier Calvo: "Empezó a poder con mi salud mental"
Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

28 Enero 2026 13:19 (hace 8 horas)

La ruptura oficial de Javier Ambrossi y Javier Calvo en noviembre sorprendió a todos. La pareja, conocida popularmente como 'Los Javis', había mantenido una relación de trece años en los que habían logrado una meteórica carrera profesional en conjunto.

Vídeos Los Replicantes

Las dudas sobre la intrahistoria de esta ruptura empezaron a circular cubiertas de todo tipo de rumores. A ellas, se sumaban también cuestiones como el futuro de la relación profesional entre ambos, que aparentemente se mantiene intacta.

Ambos optaron por el silencio durante los primeros días de la ruptura y prefirieron evitar el interés que se había generado en todos los medios alrededor de su sorprendente separación.

La ruptura de Los Javis sorprendió a todo el ámbito audiovisual español
La ruptura de Los Javis sorprendió a todo el ámbito audiovisual español CC

Ambrossi llegó a restar importancia en un primer momento a la ruptura entre ambos: "Todo está perfecto, todo está genial. La vida es así y ya está. No hay que tenerle miedo a los cambios. Estoy contento y él también", declaró, incluso afirmando que seguiría "siendo amigo".

Contundentes declaraciones de Javier Ambrossi: se pronuncia sobre su separación de Javier Calvo

Ahora, Javier Ambrossi no ha dudado en pronunciarse con sinceridad. El guionista ha acudido como invitado al programa 'La Revuelta' de La 1, ya que será uno de los presentadores del Benidorm Fest 2026.

Durante una entrevista con David Broncano, Javier Ambrossi ha decidido pronunciarse alto y claro, y ha comenzado poniendo el foco: "Siempre que ha venido lo ha hecho acompañado y hoy por primera vez viene solo".

Ambrossi comenzó bromeando a su entrada: "Al final he venido acompañado. Me daba vergüenza y he dicho 'voy a venir con mi representante'" y el presentador no dudó en preguntarle que sentía al exponerse en soledad después de mostrarse siempre en pareja. A ello, no dudó en contestar: "Miedo, inseguridad, vacío, tristeza [...] Seguimos trabajando juntos, pero ya sabes que a veces uno se desenamora".

El presentador le preguntó si se sentía cómodo al hablar sobre su relación y ruptura, a lo que Ambrossi respondió que no tenía problema en charlar sobre ello. "De hecho, te he traído un regalo a colación. Es algo que nos une, es un recuerdo de nuestra primera entrevista juntos", recordaba a modo de anécdota, con unas imágenes que mostraban 'La Resistencia', su antiguo formato en Movistar Plus+. "Me pongo nostálgico de una relación que no he vivido", bromeaba Broncano.

"No sabía ya quién era yo"

A pesar de que Javier Ambrossi ha intentado mostrar complicidad con Javier Calvo, al que ha dedicado un "beso" porque "puedo presentar el Benidorm Fest porque él está montando la película", ha ahondado sobre los motivos de la ruptura.

El guionista explicó en su entrevista que la famosa crisis de los 40 tuvo alguna relación en todo lo ocurrido: "A principios del año pasado me dio un ataque de ansiedad, era su cumpleaños, y casi me caigo... Empecé a plantearme cosas que realmente me pedía el cuerpo, como hacer cosas solo... Y cuando abres esa puerta, ya no hay marcha atrás", reveló.

"Yo no sabía ya quién era yo, ni dónde acababa él y empezaba yo. No teníamos espacio para nada y de repente empezó a poder con mi salud mental. Él sentía lo mismo, estaba siendo a la vez", ha recordado sobre la situación que abocó a la ruptura sentimental.

Ante todo lo ocurrido, Javier Ambrossi aprovechó la entrevista para lanzar una importante reflexión: "No hacen falta consejos, sientes que tienes que pasar a otro momento vital, y lo bueno es que tengo un mejor amigo y un compañero de trabajo maravilloso".

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  3. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  4. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  5. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  6. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
  7. Adiós baliza V16: la alternativa definitiva de Alemania
  8. Sale a la luz la muerte del influencer cubano Khaly Flow El Ambiental en España
  9. Ouigo cancela 15.000 billetes repentinamente: Renfe rescata a los afectados
  10. La madre del niño Gabriel Cruz denuncia un perfil falso de Ana Julia con fotos del menor
Artículos relacionados
Javier Ambrossi rompe su silencio sobre Javier Calvo tras vender su lujoso chalé

Javier Ambrossi rompe su silencio sobre Javier Calvo tras vender su lujoso chalé

Sale a la luz la nueva vida de Los Javis tras romper: desvelan el papel de Martín Urrutia

Sale a la luz la nueva vida de Los Javis tras romper: desvelan el papel de Martín Urrutia

Sale a la luz la dura situación de Javier Calvo tras su ruptura: "El que está peor"

Sale a la luz la dura situación de Javier Calvo tras su ruptura: "El que está peor"

Por qué han roto Los Javis: uno de ellos ya tiene otra relación

Por qué han roto Los Javis: uno de ellos ya tiene otra relación

Contenidos que te pueden interesar
Muere el ex jugador del Real Madrid de baloncesto Brad Branson

Muere el ex jugador del Real Madrid de baloncesto Brad Branson

Quién es Ana González Herdaro: sustituta de Ábalos condenada por conducir ebria

Quién es Ana González Herdaro: sustituta de Ábalos condenada por conducir ebria

Adiós Amazon: cierra su histórico negocio en pleno giro empresarial

Adiós Amazon: cierra su histórico negocio en pleno giro empresarial

Jedet gana el juicio por agresión sexual contra el productor Pérez Santana

Jedet gana el juicio por agresión sexual contra el productor Pérez Santana

¿Mini Filomena? La borrasca Kristin deja nieve en España y memes en X

¿Mini Filomena? La borrasca Kristin deja nieve en España y memes en X

Un estudio español logra eliminar en ratones el tumor de páncreas más frecuente

Un estudio español logra eliminar en ratones el tumor de páncreas más frecuente

Javier Ambrossi rompe su silencio sobre Javier Calvo: "Empezó a poder con mi salud mental"

Javier Ambrossi rompe su silencio sobre Javier Calvo: "Empezó a poder con mi salud mental"

José Luis Ábalos renuncia a su acta como diputado en el Congreso

José Luis Ábalos renuncia a su acta como diputado en el Congreso