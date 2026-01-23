Los Replicantes
Sale a la luz el viaje de Julio Iglesias a España: acompañado de varias empleadas

Salen a la luz nuevas revelaciones que afectan a la relación del cantante Julio Iglesias con sus empleadas internas.

El cantante Julio Iglesias Foto: CC
23 Enero 2026 11:54 (hace 11 horas)

Sale a la luz un nuevo detalle de la relación de Julio Iglesias con sus empleadas. El intérprete trasladó en 2021 a varias de las internas que trabajaban en su vivienda en la mansión de República Dominicana hasta su casa en España, empleando un visado de turista, según publica elDiario.

El citado medio ha tenido acceso a una carta que Iglesias envió al entonces cónsul de España en el país caribeño, en la que reclamaba "su ayuda en la solicitud de los visados Schengen para mis empleados (personal interno) que estarán viajando a España en los próximos días para atender a mi familia.

El cantante envió la carta, según publica elDiario, en julio de 2021. Por entonces logró un visado de turista Schengen tipo C, que permite viajar por toda la Unión Europea, pero que está destinado a "visitas de turismo, negocios, tratamientos médicos, prácticas no laborales y estudios cortos, pero no el empleo remunerado". Por este motivo, no se permite para trabajar, aunque especificaba en su carta que era "personal interno" y que atendería a su familia.

Sueldos por debajo de la legislación española

Las mujeres que viajaron con él volaban a España para trabajar, pero además estaban sometidas a condiciones contrarias a la legislación española. Su jornada laboral podía superar las 12 horas, no tenían casi libranzas ni opción de salir de la casa. Tampoco contaban con contrato de trabajo o alta en la Seguridad Social. Los sueldos eran de tan solo 340 euros, si se hace el cambio de pesos a euros.

El entonces cónsul de República Dominicana, Pablo Gómez Olea, se ha pronunciado en declaraciones al citado medio, en las que defiende que es habitual recurrir a los visados tipo C en lugar de visados de trabajo para empleados cuando se trata de estancias de corta duración.

En todo caso, ha explicado que se deben cumplir una serie de condiciones como tener arraigo en el país de origen o contar con medios económicos suficientes, ya que el tercero "se responsabiliza de los gastos".

El cantante Julio Iglesias indicaba en su carta que se encargaría de cubrir el "alojamiento, alimentación, viaje, seguro de viaje, cualquier emergencia médica, así como otros gastos que se les presenten".

