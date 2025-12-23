Asesina a tiros a sus dos ex maridos el mismo día: "Había planeado todo"

Susan Avalon, una mujer de 51 años, ha sido detenida en el estado de Florida (Estados Unidos) acusada de haber asesinado brutalmente a tiros a sus dos ex maridos en el mismo día.

Los jueces le imputan cargos por homicidios en segundo grado. Fue su actual pareja quien había advertido a la policía de la planificación de todos los crímenes tras su detención. Uno de los asesinados mantenía una deuda de poco más de 3.000 euros por manutención infantil.

La alerta llegó a las autoridades ante una llamada por tiroteo en una casa de la ciudad estadounidense de Bradenton. Al llegar, los agentes se encontraron con el hombre agonizando en el suelo y con dos disparos en el cuerpo.

La víctima, que todavía estaba consciente pudo expresar a los efectivos que su ex esposa había apretado el gatillo. Después de que fuera trasladado a un hospital de la zona, falleció por las fuertes heridas que sufría en varios órganos.

La detenida está acusada de asesinar a tiros a sus dos ex maridos en la misma jornada Pexels

Susan Avalon había estado casa en el pasado con este hombre y tenían una hija de 15 años que vivía con él. Ambos se divorciaron hacía 11 años y él le debía poco más de 3.000 euros por manutención infantil.

Detenida tras un segundo homicidio

Los agentes se trasladaron entonces a la casa de la acusada, donde la encontraron lavando su vehículo en la puerta. Durante el interrogatorio, pudieron averiguar que había visitado recientemente a otra ex pareja en la ciudad de Tampa.

La alerta se encendió entonces y la policía envió a varios agentes a la propiedad del segundo ex marido, donde también localizaron su cuerpo sin vida tras haber recibido varios disparos. Las autopsias confirmaron que ambos habían sido asesinados el mismo día.

Además, en el marco de la investigación, la actual pareja de Susan Avalon aportó varios datos relevantes, como que ella tenía comportamientos inusuales antes de los hechos. Todo ello reforzó las sospechas y llevaron a su detención acusada de homicidio en segundo grado.