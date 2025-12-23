Los Replicantes
Buscar

Noticias

Asesina a tiros a sus dos ex maridos el mismo día: "Había planeado todo"

La justicia imputa ahora a Susan Avalon dos cargos por homicidios en segundo grado en relación a los dos asesinatos.

Asesina a tiros a sus dos ex maridos el mismo día: "Había planeado todo"
Susan Avalon, detenida por el asesinato de sus ex maridos el mismo día Foto: Manatee County Sheriff's Office
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

23 Diciembre 2025 18:57 (hace 2 horas)

Susan Avalon, una mujer de 51 años, ha sido detenida en el estado de Florida (Estados Unidos) acusada de haber asesinado brutalmente a tiros a sus dos ex maridos en el mismo día.

Vídeos Los Replicantes

Los jueces le imputan cargos por homicidios en segundo grado. Fue su actual pareja quien había advertido a la policía de la planificación de todos los crímenes tras su detención. Uno de los asesinados mantenía una deuda de poco más de 3.000 euros por manutención infantil.

La alerta llegó a las autoridades ante una llamada por tiroteo en una casa de la ciudad estadounidense de Bradenton. Al llegar, los agentes se encontraron con el hombre agonizando en el suelo y con dos disparos en el cuerpo.

La víctima, que todavía estaba consciente pudo expresar a los efectivos que su ex esposa había apretado el gatillo. Después de que fuera trasladado a un hospital de la zona, falleció por las fuertes heridas que sufría en varios órganos.

La detenida está acusada de asesinar a tiros a sus dos ex maridos en la misma jornada
La detenida está acusada de asesinar a tiros a sus dos ex maridos en la misma jornada Pexels

Susan Avalon había estado casa en el pasado con este hombre y tenían una hija de 15 años que vivía con él. Ambos se divorciaron hacía 11 años y él le debía poco más de 3.000 euros por manutención infantil.

Detenida tras un segundo homicidio

Los agentes se trasladaron entonces a la casa de la acusada, donde la encontraron lavando su vehículo en la puerta. Durante el interrogatorio, pudieron averiguar que había visitado recientemente a otra ex pareja en la ciudad de Tampa.

La alerta se encendió entonces y la policía envió a varios agentes a la propiedad del segundo ex marido, donde también localizaron su cuerpo sin vida tras haber recibido varios disparos. Las autopsias confirmaron que ambos habían sido asesinados el mismo día.

Además, en el marco de la investigación, la actual pareja de Susan Avalon aportó varios datos relevantes, como que ella tenía comportamientos inusuales antes de los hechos. Todo ello reforzó las sospechas y llevaron a su detención acusada de homicidio en segundo grado.

Lo más compartido

  1. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  2. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  3. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  4. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  5. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  6. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. ¿Cuáles son las nuevas normas de la DGT para los conductores mayores de 65 años?
Contenidos que te pueden interesar
Asesina a tiros a sus dos ex maridos el mismo día: "Había planeado todo"

Asesina a tiros a sus dos ex maridos el mismo día: "Había planeado todo"

Qué comunidades se unen al abono único de transporte: el primer territorio que se suma

Qué comunidades se unen al abono único de transporte: el primer territorio que se suma

La revelación del chef Jordi Cruz ('MasterChef'): así se aliña realmente una ensalada

La revelación del chef Jordi Cruz ('MasterChef'): así se aliña realmente una ensalada

Horarios del transporte en Madrid en Nochebuena y Navidad 2025: Metro, Cercanías y EMT

Horarios del transporte en Madrid en Nochebuena y Navidad 2025: Metro, Cercanías y EMT

Alerta Guardia Civil: si recibes este mensaje de tus paquetes de Navidad, es una estafa

Alerta Guardia Civil: si recibes este mensaje de tus paquetes de Navidad, es una estafa

De qué ha muerto la periodista Patricia López a los 48 años

De qué ha muerto la periodista Patricia López a los 48 años

¿Qué ganará el vencedor de Benidorm Fest 2026? El giro de un festival ya sin Eurovisión

¿Qué ganará el vencedor de Benidorm Fest 2026? El giro de un festival ya sin Eurovisión

Próximas elecciones en España: qué comicios cambiarán el rumbo del país en 2026

Próximas elecciones en España: qué comicios cambiarán el rumbo del país en 2026