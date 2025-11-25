Rosalía afirma que padece TDAH: "Me distraigo mucho con los sonidos de ambiente"

La artista española, Rosalía, sigue con las entrevistas para promocionar su nuevo álbum 'LUX', un disco que ya ha alcanzado un gran éxito, llegando a posicionarse en lo más alto siendo número uno en varias listas de reproducción de nuestro país.

Hace unos días, la cantante acudió al famoso programa de Jimmy Fallon en Estados Unidos. Ahora, ha aparecido charlando con el presentador Subway Takes, que se encarga de hacer entrevistas mientras pasean por el metro de Nueva York.

Confiesa que tiene TDAH

Rosalía, con la generosidad y la naturalidad que la representan, ha hablado de diversos temas de manera extensa con el presentador Takes. Reconoce que le gusta "escuchar la música alta" cuando está en su casa porque se recarga de "energía" y también habla sobre su capacidad para hacer nuevos amigos.

Hay un momento, durante la amena conversación, en que Rosalía se distrae con el sonido del vagón que avisa de que llega a una determinada parada y es cuando afirma que "me distraigo mucho con los sonidos de ambiente" y explica el por qué: "Es que tengo TDAH".

El entrevistador se alegra de saber esta información porque reconoce que él también lo padece. Takes le pregunta si alguna vez se ha medicado para tratar el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, la cantante responde: "Lo dejo estar. No he intentado controlarlo nunca" y también aclara que es una cualidad que le hace ser "más creativa".

Rosalía comenta en Subway Takes que tiene TDAH y que los sonidos del entorno suelen distraerla con facilidad.

pic.twitter.com/BCT5UKxgDd — Rosalia Global (@globalarosalia) November 24, 2025

La catalana también ha hablado de más temas, entre ellos, del amor. Y desvela el tipo de relación sentimental que le gustaría tener. "A mí me gusta mucho la historia de un amigo mío que lleva 30 años casado y que prometió, junto a su mujer, que nunca romperían. Pasase lo que pasase, dentro de las opciones razonables. Ese compromiso es el que me gusta", reconoce Rosalía.