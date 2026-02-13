Adiós Sol: la histórica estación cierra el 14 de febrero

Adiós a la emblemática estación de Sol. Renfe ha anunciado el cierre de este importante apeadero durante este sábado y domingo, 14 y 15 de febrero, ante los trabajos de mejora del túnel, que ejecuta Adif. Por este motivo, los trenes de las líneas C-3 y C-4 no pasarán por esta estación.
Durante estos dos días, los servicios de la línea C-3 procedentes de Aranjuez finalizarán su recorrido en Atocha. En el caso de los trenes de la C-4 procedentes de Colmenar Viejo y Alcobendas-San Sebastián de los Reyes finalizarán en Nuevos Ministerios, mientras que los que vienen de Parla y Getafe Sector 3 terminarán en Atocha.
Alternativas
Ante el cierre de una estación tan utilizada como Sol, Renfe recomienda a los viajeros que necesiten desplazarse entre Nuevos Ministerios y Atocha emplear las líneas C-2, C-7, C-8 y C-10, que realizan el trayecto a través del túnel de Recoletos, con parada en esta estación.
La compañía ha comunicado que se informará a todos los usuarios de las líneas C-3 y C-4 a través de la megafonía en trenes y estaciones, así como con la ayuda del personal para informar sobre alternativas para continuar el viaje.