Confirmado por Metro de Madrid: esta es la fecha en la que abre la nueva línea 6

Confirmado por Metro de Madrid. Las obras de renovación y automatización de la línea 6 del suburbano adelantan su final. Toda el tramo de la circular, que recorre el contorno del casco histórico de la ciudad, volverá a operar por completo en los próximos días.

La Comunidad de Madrid ha confirmado que la reapertura oficial se producirá el próximo sábado, 20 de diciembre, lo que supondrá una apertura que llegará once días antes de lo previsto. Los pasajeros podrán volver a circular entre el tramo de Legazpi y Moncloa, que había permanecido clausurado desde comienzos de septiembre.

Con esta reapertura se eliminará en la práctica totalidad el Servicio Especial de autobuses que hasta ahora operaba la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid. Se ha trabajado en este tiempo para modernizar la línea y adaptarla a la instalación de trenes sin conductor, que permitirán reducir las frecuencias.

Metro de Madrid reabre la línea 6 tras realizar trabajos de modernización CC

Después de las labores realizadas hasta ahora, se continuará con la instalación de puertas de seguridad en el andén, algo que obligará a cerrar el servicio a las 23:00 horas de domingo a jueves. Desde ese momento y hasta las 01:30 horas, cuando cierra oficialmente el servicio de Metro, se podrán emplear puntualmente los autobuses sustitutivos que han circulado hasta la fecha.

Cierre temporal de la línea 6 de Metro de Madrid

La línea 6 ha permanecido clausurada en una obra ejecutada en dos fases. Durante el pasado verano, dejó de funcionar el arco oeste para, desde el 6 de septiembre, extender ese cierre parcial al arco este, con 17 estaciones fuera de funcionamiento para adaptar las vías a la automatización del servicio.

Los trabajos realizados se han centrado en retirar las antiguas vías e instalar una plataforma hormigonada y carriles nuevos. Además, se han reforzado los andenes e instalado postes metálicos para colocar las puertas de seguridad. Además, se ha producido un cambio de tensión del suministro eléctrico de los trenes de 600 voltios a 1.500 para incrementar la eficiencia energética, con un ahorro estimado del 30%.

Con los trabajos finalizados definitivamente en enero, se comenzará la instalación de las pantallas automáticas en los andenes y el 7 de enero proseguirán los trabajos enfocados en la automatización. Estos trabajos obligarán a adelantar el cierre del servicio a las 23:00 horas de domingo a jueves, ya que las obras se ejecutarán durante la noche. Por el contrario, se mantendrá el horario habitual del servicio durante los viernes y sábados.

Durante la fase final de las obras, se mantendrá el servicio especial sustitutivo de autobuses, operado por la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid, para aquellos viajeros que necesiten seguir utilizando la línea entre las 23:00 y 01:30 horas.