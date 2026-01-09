Los Replicantes
Cambios en Metro de Madrid en 2026: nuevas líneas y estaciones

Metro de Madrid enfrenta importantes proyectos de reforma para abarcar las necesidades de los viajeros.

Metro de Madrid Foto: CC
Adrián Parrondo

09 Enero 2026 17:00 (hace 6 horas)

Llegan cambios a Metro de Madrid en uno de los mayores procesos de transformación de su historia. Este giro incluye nuevas estaciones, ampliaciones estratégicas y grandes obras que supondrán toda una revolución en 2026.

Las obras se han estado desarrollando durante 2025 y permitirán aumentar la capacidad de atención de Metro de Madrid, con más destinos y una nueva infraestructura que facilitará los trayectos.

Línea 5

Uno de los proyectos más relevantes es la ampliación de la línea 5, que permitirá conectar Alameda de Osuna con el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. De este modo, será la segunda línea que dará servicio a esta infraestructura, con conexión directa a las terminales T1, T2 y T3.

Línea 11

Además, avanza a buen paso la ampliación de la línea 11 de Metro, que será la gran diagonal de Madrid. Se podrá llegar desde Plaza Elíptica al intercambiador de Conde de Casal con dos nuevas estaciones, Comillas y Madrid Río.

La línea se extenderá también a Valdebebas, uno de los principales núcleos en expansión dentro de la capital. Las obras ya están en marcha entre Plaza Elíptica y Conde de Casal, mientras que en el tramo sur los vecinos reivindican incluir una parada en el barrio de Las Águilas en la ampliación de La Fortuna a Cuatro Vientos.

Línea 9

La línea 9 logrará dar servicio a los nuevos desarrollos del sureste, con una nueva estación para Los Berrocales y Los Ahijones. De este modo, se quiere garantizar la conectividad de barrios que actualmente están en construcción.

Línea 10

La línea 10 también sumará previsiblemente una nueva estación, que se ubicará entre Colonia Jardín y Aviación Española. Este nuevo apeadero dará servicio a Campamento, en el marco del desarrollo de la operación urbanística en la zona. También se diseñarán ampliaciones para cubrir el desarrollo de Madrid Nuevo Norte.

Línea 6

Además, Metro de Madrid también está avanzando en la automatización completa de la línea 6, la circular. Se trata de la más empleada en todo el suburbano y se mejorarán drásticamente las frecuencias. También se mejorará uno de los grandes nodos de comunicación, con la construcción del intercambiador de Conde de Casal.

