Confirmado por Metro de Madrid: esta es la nueva estación que abre en la capital

Las sucesivas ampliaciones de Metro de Madrid buscan mejorar la accesibilidad al transporte sostenible para los ciudadanos.

Metro de Madrid Foto: CC
Adrián Parrondo

10 Diciembre 2025 16:31 (hace 12 horas)

Confirmado por Metro de Madrid. El suburbano se encuentra en plena ejecución de obras y la extensión de varias de sus líneas. Entre ellas, la línea 11 desde Cuatro Vientos y Valdebebas; así como la línea 5 hasta el aeropuerto. Todo ello se suma a la automatización de la línea 6 y la reciente extensión de la línea 3 hasta El Casar en Getafe.

Ahora, todos estos proyectos de expansión se suman a una nueva estación que llegará a la línea 10 de Metro de Madrid. Estará ubicada entre las actuales de Aviación Española y Colonia Jardín, en la calle Darío Gazapo.

A pesar de que todavía no se ha fijado una fecha, las obras serán muy sencillas, ya que el túnel está construido y se ha reservado el espacio necesario para su apertura. La nueva estación de Metro de Madrid dará servicio a la Operación Campamento, donde se prevé la construcción de más de 10.000 nuevas viviendas durante los próximos años.

Metro de Madrid se encuentra en pleno proceso de expansión
Metro de Madrid se encuentra en pleno proceso de expansión CC

Con la inauguración de esta nueva parada, la línea 10 contará con 32 estaciones, con un recorrido que abarca desde Puerta del Sur en Alcorcón hasta Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes. Tiene una afluencia de viajeros de casi 340.000 personas por jornada.

Sin estación de Metro de Madrid en Las Águilas

La estación de Metro de Madrid ante la Operación Campamento seguirá sin dar servicio al barrio de Las Águilas en Madrid, una zona obrera situada en la parte sur de la A-5, que está manifestándose para la apertura de una estación en la ampliación de la línea 11.

Los vecinos de este barrio, de 70.000 habitantes y el más grande de todo el distrito de Latina, denuncian que tienen que emplear hasta media hora en autobuses con frecuencias de 20 minutos para llegar a la estación más cercana, Aluche, o Aviación Española, situada en este caso al lado de la nueva que sí se abrirá.

La ampliación de la línea 11 desde La Fortuna a Cuatro Vientos había abierto esperanza entre los vecinos de contar con un servicio básico en Madrid. Sin embargo, la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso (PP) ha optado por enviar el tramo de ampliación a través de un descampado sin viviendas en lugar de optar por el mayor barrio del distrito de Latina.

El Gobierno regional argumenta que no hay demanda, a pesar de que los autobuses se colapsan a diario, el servicio Bicimad no tiene bicicletas suficientes y se trata de un barrio en el que el hospital de referencia, Hospital Clínico, está situado a más de una hora de trayecto en las condiciones actuales. Todos los partidos de la oposición, incluyendo VOX, PSOE y Más Madrid, han votado a favor de esta medida.

