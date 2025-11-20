Cambios en la frecuencia de Metro de Madrid y EMT: nuevos horarios en noviembre

Llegan nuevos cambios en las frecuencias de Metro de Madrid y EMT en noviembre. El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha aprobado un giro en los servicios de transporte público para atender a la creciente demanda que se espera durante las próximas semanas.
La capital acoge eventos de relevancia, como el encendido de las luces navideñas y la llegada del Black Friday, que supondrá un incremento en los desplazamientos por la ciudad y, también, la llegada de más turistas.
De este modo, la Comunidad de Madrid busca incrementar las plazas de transporte para atender la elevada afluencia de viajeros durante estas fechas y ofrecer alternativas sostenibles para los eventos programados.
Nuevos horarios en Metro de Madrid y EMT de Madrid: cambian las frecuencias en noviembre
De este modo, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid prepara un importante refuerzo en los sistemas de transporte público que facilite el desplazamiento de todos los usuarios de transporte público durante estas fechas.
Metro de Madrid
El refuerzo en Metro de Madrid será muy relevante, ya que es el medio de transporte más empleado en la Comunidad. Se esperan aumentos de frecuencia para atender al encendido de las luces y el Black Friday, divididos en dos plazos.
Metro de Madrid realiza este importante refuerzo en el servicio de transporte público tomando como referencia el 29 de noviembre de 2024, cuando se alcanzó un récord de 2.783.341 viajes en Metro, superando el máximo anterior de 2019 en 35.868 desplazamientos.
EMT de Madrid
La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), los autobuses azules urbanos que circulan por todos los rincones de la capital, también verán reforzado su servicio para atender a la demanda del encendido del alumbrado navideño y Black Friday. Este refuerzo, en todo caso, se limitará a las líneas 5, 14, 18, 19, 21, 26, 27, 30, 35, 53, 77, 128, 146, 150, 152, E1, E2 y E3.
Este dispositivo está diseñado para atender a la explosión en la demanda de transporte público prevista durante las fechas tan señaladas. De este modo, se busca facilitar en la medida de lo posible todos los trayectos dentro de la ciudad empleando además alternativas de movilidad sostenibles.