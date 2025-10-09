Los Replicantes
Hace la misma compra en Mercadona y Lidl: el supermercado más barato sorprende

El resultado de la comparativa entre ambas cadenas de distribución implica un notable ahorro a final de mes.

Hace la misma compra en Mercadona y Lidl: el supermercado más barato sorprende
Supermercados Mercadona y Lidl Foto: CC (Los Replicantes)
Adrián Parrondo

09 Octubre 2025 16:54 (hace 2 horas)

Cuando pensamos en los principales supermercados en España, Mercadona y Lidl, suelen copar los primeros lugares. Ambas cadenas cuentan con la mayor cuota de mercado en nuestro país y tienen una extensión territorial que abarca prácticamente todo el país.

Otra característica que reúnen Mercadona y Lidl en el imaginario de la mayoría de los consumidores es que ambas empresas tienen precios accesibles para la mayoría. Además, sus apuestas por la marca blanca han disparado su popularidad en un momento en el que precisamente se demanda cada vez más.

Sin embargo, puede surgir la duda sobre qué cadena es, realmente, más barata. A pesar de la publicidad o la imagen que ambas empresas han logrado en el imaginario público, la realidad es que los precios al pasar por caja son determinantes.

Qué es más barato Lidl o Mercadona: el brutal descubrimiento que arde en TikTok

Ante la incógnita que despierta esta rivalidad entre Lidl y Mercadona, el creador de contenido Boris Luque ha compartido en su perfil de TikTok una comparativa de precios entre ambos establecimientos para descubrir cuál tiene un precio más económico.

En el vídeo, analiza el precio de una lista básica de productos de alimentación, con datos que reflejan pequeñas pero constantes diferencias entre ambos establecimientos. Con este particular experimento, busca conocer qué cadena permite ahorrar más a fin de mes.

En la comparación, Boris Luque comprueba que un kilo de queso cuesta 8,16 euros en Mercadona, mientras que se reduce hasta 7,63 euros en Lidl. Por su parte, un litro de leche cuesta 1,14 euros en Mercadona frente a 0,94 euros en Lidl. Además, el kilo de pechuga de pollo se sitúa en 5,79 euros en Mercadona frente a 5,75 euros en Lidl.

A pesar de que la diferencia de precios entre ambas cadenas de supermercados es reducida, la realidad es que el patrón expuesto se mantiene en casi todos los productos analizados durante el vídeo y sorprende a muchos usuarios.

@borisluque88 ???????? ¿Lidl o Mercadona? ???? ¿Cuál crees que es más barato en España? Hoy vamos a comparar ???????? productos de la canasta básica para descubrir en cuál de estos supermercados conviene más hacer la compra. ???? ¿Ya tienes tu favorito? ¡Cuéntamelo en los comentarios! ???? #Lidl #Mercadona #ComparativaPrecios #AhorroEnCasa #SupermercadosEspaña #CanastaBásica #ComprasInteligentes #VivirEnEspaña ♬ sonido original - Boris Luque

La compra también incluye un litro de aceite, a 1,79 euros en Mercadona y 1,75 en Lidl. Por su parte, el kilo de pasta cuesta 1,25 en la cadena de Juan Roig frente a 1,14 euros en la empresa germana; mientras que el arroz cuesta 1,33 frente a 1,32.

A pesar de las pequeñas diferencias de precio, la realidad es que su acumulación puede implicar un dinero relevante en la caja del supermercado y, también, en las compras que realizamos a fin de mes o anualmente.

De este modo, atendiendo a la publicación de Boris Luque, la cadena de supermercados Lidl se posiciona como más económica frente a Mercadona. Muchos usuarios no han podido ocultar su sorpresa con la diferencia de precios y la capacidad de ahorro que puede implicar a final de mes.

