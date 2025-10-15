Los Replicantes
Quién fabrica la cerveza de marca blanca del supermercado: Mercadona, Carrefour, Lidl...

Casa supermercado tiene sus productores de cerveza de marca blanca, pero hay uno que es el principal en España.

Cerveza Foto: Elements Envato
Andrea Torrente

Andrea Torrente

15 Octubre 2025 16:56 (hace 8 horas)

La cerveza es la bebida más consumida del mundo, aunque parezca difícil de creer no es el agua es la cerveza. Su baja graduación, su sabor único y su elaboración natural han conseguido que sea la bebida más popular durante muchos años. Como cada persona es un mundo y cada persona tiene un paladar distinto, existen muchas variedades de cerveza en los supermercados, donde se puede elegir a gusto del consumidor.

El sabor no es el único factor por el que se diferencian, el precio es otro y es que existen muchas variedades de ofertas. Además, los consumidores no solo se fijan en la marca, sino en el precio también. Por este motivo, las marcas blancas de cerveza han conseguido tanto público en los últimos años, pero quién está detrás de estas marcas blancas.

Marcas blancas de cerveza en supermercados

De los supermercados repartidos por España son seis los que cuentan no solo con las marcas originales de cerveza, sino también con varias marcas blancas de esta bebida, estos son: Carrefour, Lidl, Alcampo, Mercadona, Eroski y Dia.

Carrefour tiene a su disposición a cinco fabricantes: la Cerveza Holandesa H.West, cuya sede se localiza en Países Bajos; otras productoras son Font Salem o Bavaria NV; también cuenta con las francesas Saint-Omer y Sasu Brasserie Licorne.

Cerveza Holandesa
Cerveza Holandesa Carrefour

Lidl cuenta con la marca blanca de cerveza Argus, esta viene de una cadena alemana y su fabricante principal es Font Salem. Alcampo posee la cerveza conocida como Holbrand de la empresa Bavaria y no Auchan. El supermercado más popular, Mercadona, tiene la cerveza Steinburg que se fabrica en la compañía Font Salem, en Valencia.

Steinburg
Steinburg Mercadona

Eroski dispone de una cerveza de marca blanca llamada Aurum, elaborada por la empresa Font Salem. Esta productora de cerveza también se encarga de suministrar a Dia y es que, Font Salem es el productor número uno de cerveza de marca blanca en nuestro país.

