Adiós a esta icónica marca española de ropa: cierra todas sus tiendas

Adiós a una icónica marca española de ropa. La cadena de moda de mujer Hugh&Clau, propiedad de Mayoral desde 2021, ha anunciado al liquidación total de su inventario en todas sus tiendas como paso previo al cierre definitivo de la marca.

El motivo que ha llevado al cierre de esta icónica firma se encuentra en el lanzamiento de un nuevo concepto comercial, que inicialmente se ha previsto para el próximo mes de marzo de 2026 y del que todavía no ha trascendido mayor información.

Esta operación supone un giro estratégico completo en el posicionamiento de la cadena de tiendas, que mantendrá intacta toda la estructura empresarial, incluyendo plantilla, cúpula directiva y la red de establecimientos, aunque cambiará toda su propuesta de valor y segmento de mercado.

Por este motivo, a diferencia de los cierres empresariales convencionales, no se destruirá empleo ni reducirá la red comercial. La compañía mantiene su apuesta en el sector textil, aunque se dirigirá el producto a un público objetivo diferente actual y previsiblemente habrá un reposicionamiento relevante en cuanto a edad, estilo o nivel de precios.

El cierre de los establecimientos responde a un completo reposicionamiento comercial Envato Elements

El grupo Mayoral, que tiene sede en Málaga y muy reconocido sobre todo por su trayectoria en la moda infantil, compró las tiendas Hugh&Clau en 2021 en plena estrategia de diversificación hacia otros segmentos del mercado textil. Esta operación fue uno de los movimientos más relevantes de la compañía en el canal de moda mujer desde su adquisición.

Un giro comercial: el futuro de Hugh&Clau

Después de haber desarrollado un intenso trabajo durante el último año, se prevé que la nueva marca de Mayoral vea la luz el próximo mes de marzo de 2026. Previamente, Hugh&Clau ha iniciado ya sus rebajas finales con descuentos importantes para dar salida a todo su stock antes de la desaparición de la firma.

Su página web ya confirma este proceso de cierre de tiendas, con un mensaje en su portal: "Decimos adiós. Todo la -50%. Liquidación total por cierre", se puede leer en la plataforma de la enseña.

Este tipo de movimientos son habituales en el sector del 'retail' cuando se planea realizar un cambio de identidad corporativa profundo, para evitar confusiones en el mercado y liberando el lanzamiento del nuevo concepto.

La nueva marca de ropa, cuyo nombre todavía no se ha desvelado oficialmente, promete diferenciarse claramente del concepto actual de las tiendas Hugh&Clau, buscando conquistar nuevos nichos de mercado.