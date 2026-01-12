Ni Primaprix ni Sqrups: el supermercado 'low cost' que abre tiendas en España

Ni Primaprix ni Sqrups. Los supermercados 'low cost' se están expandiendo en toda España ante un contexto de inflación de precios que está minando la capacidad adquisitiva de todos los hogares.

En este contexto, toman fuerza nuevas marcas y hay una cadena que está expandiéndose en estos momentos por España. Se trata de la cadena de descuentos Action, que recibe cada semana a más de veinte millones de clientes en las más de 3.300 tiendas ubicadas en 14 países europeos.

Los supermercados low cost se extienden en España ante los efectos de la elevada inflación Envato Elements

Su presencia en nuestro país se está ampliando y la enseña inaugura nuevas tiendas, con el objetivo de abarcar cada vez más territorio y conectar con los potenciales clientes de la firma 'low cost'.

Nuevas aperturas: un supermercado 'low cost' se expande por España

En este contexto, la cadena de supermercados Action ha inaugurado recientemente nuevas tiendas en España y consolidado su presencia en nuestro país. Se trata de establecimientos en Moratalaz y Getafe (Madrid), Albolote (Granada), Tomelloso (Ciudad Real) y Barcelona.

Con estas nuevas aperturas, los supermercados Action alcanzan las 108 tiendas en España. La firma se caracteriza por los descuentos, con más de 6.000 productos en 14 categorías, desde juguetes y manualidad hasta artículos para el hogar, jardinería, bricolaje y alimentación, con un modelo que combina rotación constante y precios muy competitivos.

La cadena Action incorpora cada semana un total de 150 productos nuevos a su surtido y más de dos tercios de toda la oferta de la compañía tiene un precio inferior a 2 euros, por lo que cada visita es una experiencia totalmente nueva.

La enseña llegó a España en febrero de 2022, cuando abrió su primer establecimiento en Girona. Desde allí, la firma neerlandesa comenzó su expansión por todo nuestro país, con un modelo de productos no alimentarios a precios bajos.

La firma cuenta con tiendas en Madrid, Cataluña, Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Comunidad Valenciana. Además, en 2025 inauguró su primer centro logístico en Illescas (Toledo), capaz de abastecer hasta 210 tiendas en España y Portugal.