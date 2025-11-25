Adiós al hummus de Mercadona: lo retira de todos sus supermercados

Adiós al hummus de Mercadona. La cadena de supermercados de Juan Roig se encuentra en pleno proceso de transformación de su modelo de negocio para adaptarse a las nuevas tendencias del mercado y los cambios en los hábitos de los consumidores.

La enseña de origen valenciano está reformando e incluso cerrando algunos de sus supermercados para adaptarse al modelo Tiendas 8, en el que incluye un formato más eficiente energéticamente, una estética más cuidada, así como una gran prioridad en la venta de comida preparada, con su sección Listo para Comer, incluyendo el formato 'mercaurante' con mesas, sillas e incluso microondas disponibles.

Este impulso de la comida preparada se puede apreciar también en firmas de la competencia, como Carrefour, Alcampo, Ahorramás, Grupo El Corte Inglés, Supercor, Hipercor y Supermercados El Corte Inglés.

Por otro lado, Mercadona cuenta con un canal de atención al cliente muy efectivo, en el que responde con gran rapidez a las dudas de sus usuarios. De este modo, algunos de sus clientes se cuestionan habitualmente por la presencia de algunos productos de sus marcas blancas, como Hacendado, Bosque Verde, Deliplus o Compy. Y, ahora, Mercadona ha confirmado la retirada de uno producto mítico en sus tiendas.

Mercadona retira de la venta el hummus de sus supermercados: la explicación de la compañía

Muchos clientes han comenzado ahora a escribir a Mercadona por la sorprendente ausencia de uno de los productos más populares de la enseña. Se trata de los botes de Hummus de Hacendado, que no están disponibles en sus establecimientos.

"Actualmente no disponemos de hummus debido a que hemos tenido una incidencia en las instalaciones de nuestro fabricante", ha respondido Mercadona, que ha confirmado que está "trabajando en reestablecer el servicio lo antes posible".

En todo caso, la cadena de supermercados emplaza, al menos, hasta el mes de diciembre para volver a encontrar los productos de Hummus de Hacendado en todos los establecimientos de Mercadona, disponibles a la venta.

Hola Carla. Actualmente no disponemos de hummus debido a que hemos tenido una incidencia en las instalaciones de nuestro fabricante. 😔 Estamos trabajando 🏗️ en reestablecer el servicio lo antes posible, pero no prevemos tenerlo antes del mes de diciembre. Sentimos las molestias. — Mercadona (@Mercadona) November 25, 2025

Mercadona suele hacer cambios en su surtido de productos en los supermercados, que pueden ser permanentes o puntuales. En este último caso, suele ocurrir por problemas en la gestión del stock disponible o la producción. Por otro lado, la enseña también acostumbra a incorporar novedades en sus establecimientos, lo que deriva en la retirada definitiva de algunos productos que no lograron conectar con el público. Además, también opta por modificar el surtido dependiendo de las campañas, como verano o Navidad.