Mercadona pagará más de 4.000 euros al mes a personal informático

Mercadona busca contratar personal para su departamento de tecnología con el fin de conseguir nuevas herramientas para mejorar los procesos de diseño de productos y supermercados. En la actualidad hay unos 1.200 empleados encargados de este sector, pero la empresa de distribución de alimentos necesita más trabajadores.

La empresa está demandando diferentes puestos de trabajo con sueldos muy generosos en función de los estudios y la experiencia del candidato. Uno de los puestos que necesita Mercadona es un técnico de soporte informático CAU N2 para resolver las incidencias, revisar el correcto funcionamientos de los sistemas y el soporte de los usuarios.

¿Qué ofrece y qué pide Mercadona?

Mercadona ofrecerá a sus trabajadores de este sector formar parte de proyectos de gran impacto dentro de un sistema tecnológico de alto nivel, un plan de carrera con revisiones salariales cada año, flexibilidad horaria, formación, crecimiento personal, estabilidad, servicio médico propio y trabajar en oficinas innovadoras y colaborativas.

Lo que pide Mercadona es tener el grado de Informática o Telecomunicaciones, saber utilizar la gestión de bases de datos Oracle o PostgresSQL y herramientas ofimáticas. Tendrán en cuenta si el candidato conoce lenguajes de programación, los sistemas de mensajería Kafka, diseño e integración de Apis, entre otras cosas.

Además, se necesita un mínimo de experiencia en el tratamiento de incidencias informáticas, carné de conducir con vehículo propio y disponibilidad para trabajar en turnos rotativos a lo largo del año. Estos candidatos contarán con un sueldo anual bruto de 28.800 a 43.700 euros, el salario varía en función de la experiencia del trabajador.

Convenio Mercadona 2025 CC

Otro puesto informático

Mercadona ofrece otro puesto para ingenieros de Plataforma Cloud. El objetivo de estos trabajadores será colaborar para crear soluciones eficientes dentro de los entornos productivos. Para poder trabajar en esta oferta se necesita Informatica o Telecomunicaciones, conocer el ciclo de vida del desarrollo software, gestión de contenedores, automátización y scripting, entre otras más cosas.

Se necesita un mínimo de 4 años de experiencia y Mercadona ofrece sueldos que oscilan entre los 39.400 a los 59.800 euros brutos al año, en doce pagas, por lo que el candidato se llevaría unos 5.000 euros al mes. La empresa distribuidora de alimentos ofrece más puestos informáticos, todos ellos se pueden consultar en el portal de empleo de Mercadona.