Adiós Mercadona: cambia el horario de sus supermercados el 1 de noviembre

Mercadona anuncia una drástica medida que afecta al horario habitual de todos sus supermercados en España.

Un supermercado Mercadona
27 Octubre 2025 16:08

Adiós Mercadona. La cadena de supermercados, propiedad de Juan Roig, se encuentra modificando su modelo de negocio para adaptarse a las nuevas tendencias del mercado y mantenerse como líder en cuota de venta.

La enseña está en un giro comercial que le está llevando a adaptar todos sus establecimientos al denominado modelo Tiendas 8. Se trata de un concepto de supermercados Mercadona en el que se apuesta por la eficiencia energética, un aspecto más cuidado y gran presencia de la sección Listo para comer, con platos ya preparados, mesas, sillas o microondas para su consumo en el local.

Todos estos movimientos evidencian el cambio de Mercadona hacia el formato 'mercaurante', siguiendo las tendencias del retail. Pero si hay algo que no acostumbra a hacer Mercadona es abrir en festivos o domingos, por eso sorprende ahora el giro en sus horarios.

Cambia el horario de Mercadona: nueva apertura el 1 de noviembre

Mercadona por fin ha confirmado el horario de todos sus supermercados en España para el próximo 1 de noviembre, cuando se celebra en nuestro país el festivo nacional de Todos los Santos. La enseña apuesta por abrir ese día, aunque tendrá un horario especial.

Mercadona cambia el horario de sus supermercados el 1 de noviembre
Mercadona cambia el horario de sus supermercados el 1 de noviembre Mercadona

La cadena ha explicado que abrirá sus supermercados en España el sábado 1 de noviembre en horario especial de 09:00 a 15:00 horas. Sin embargo, todos los establecimientos permanecerán cerrados durante la tarde.

La enseña ya está informando a todos sus clientes con carteles en todos sus supermercados. De este modo, apuesta en esta ocasión por la apertura de sus supermercados en festivo, aunque solo durante media jornada. Al día siguiente, domingo 2 de noviembre, la cadena permanecerá con todos sus establecimientos cerrados, siguiendo su tradicional política de cierre en domingos.

Este nuevo horario de Mercadona es puntual y solo se aplicará este sábado 1 de noviembre. Por este motivo, la enseña volverá a abrir el lunes 3 de noviembre en su horario habitual de 09:00 a 21:30 horas; y también lo mantendrá durante el resto de sábados.

En todo caso, es recomendable consultar la página web oficial de Mercadona para comprobar el horario que tendrán los supermercados más próximos y descartar cualquier cambio puntual. Por ejemplo, en Huesca se prevé el cierre en domingo.

Mercadona suele cerrar todos sus establecimientos en festivos y domingos. Sin embargo, cambia puntualmente esta política cuando las jornadas coinciden con sábado o campañas especiales, como verano o Semana Santa en zonas turísticas.

