La alerta roja de la AEMET por la DANA Alice desaconseja cualquier desplazamiento innecesario por elevado riesgo.

Ni Mercadona ni Carrefour: el supermercado que cierra en plena alerta roja por DANA Alice
DANA de Valencia Foto: CC
Adrián Parrondo

10 Octubre 2025 10:53 (hace 1 hora)

El Levante vuelve a la alerta roja de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por la DANA Alice. Desde este viernes, 10 de octubre, el litoral sur de Alicante y el Campo de Cartagena (Murcia) se encuentran bajo aviso por las lluvias que está dejando la DANA Alice, que dejó inundaciones el jueves.

Por este motivo, se han suspendido las clases en varias localidades, se están experimentando cortes de carreteras, retrasos en trenes de Cercanías y multitud de incidencias tanto en la Comunidad Valenciana como en la Región de Murcia.

Además, se han decretado avisos naranjas en la costa e interior de la provincia de Valencia, así como en la Vega del Segura (Murcia), por lluvias torrenciales y acumulados de más de 100 litros por metro cuadrado.

Durante la madrugada, se han recogido lluvias de más de 130 litros en las islas columbretes (Castellón), 70 litros en Cartagena y 40 litros en varias localidades de la provincia de Alicante. Los bomberos han tenido que realizar multitud de intervenciones para achiques por pequeñas inundaciones.

Por el momento no se han registrado graves incidentes, aunque en Torrevieja (Alicante) se han tenido que realizar dos rescates y se ha tenido que asistir a un nonagenario con heridas leves por el derrumbe de un techo en la pedanía de Los Dolores (Murcia).

Además, los servicios sociales del Ayuntamiento de Cartagena (Murcia) han tenido que desalojar a 35 personas de una urbanización que necesitaban asistencia por la alerta meteorológica. Policía Local, Protección Civil y Servicios Sociales acordaron el operativo por el alto riesgo de inundaciones en la zona.

El único supermercado que cierra tiendas en plena alerta roja en Alicante y Murcia

El riesgo de inundaciones y las fuertes lluvias llevan a desaconsejar cualquier desplazamiento innecesario. Todavía permanece sobre la mente el recuerdo de la trágica DANA de Valencia de 2024, en la que fallecieron más de 200 personas y miles se quedaron atrapadas al verse sorprendidas en plena calle, también trabajando en cuestiones como labores de reparto.

Por el momento, la única enseña que ha optado por cerrar todos sus supermercados es la cooperativa valenciana Consum. La firma ha clausurado todos los establecimientos en las zonas más afectadas en las provincias de Alicante y Murcia.

El cierre se produce en las zonas más afectadas por la alerta roja de la AEMET y afecta a un total de 59 tiendas. Además, también se suspende el servicio de tiendas telemática y a través de internet en los lugares de mayor riesgo.

"Gracias por vuestra comprensión. ¡La seguridad es lo primero!", ha expresado la cadena de supermercados, en una decisión que ha sido muy aplaudida en redes sociales y que, por el momento, no ha seguido la competencia.

La cooperativa Consum es la única enseña que ha cerrado supermercados en las zonas más afectadas por la DANA Alice
La cooperativa Consum es la única enseña que ha cerrado supermercados en las zonas más afectadas por la DANA Alice CC

El cierre de los supermercados Consum se limitará a las zonas más afectadas y se mantendrá en vigor hasta que se elimine la alerta roja. Se estima que 1.760 trabajadores permanecerán en sus casas en un momento de máximo riesgo.

