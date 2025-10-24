Los Replicantes
¿Prueba en animales sus productos?: Mercadona aclara todas las dudas

Gracias a la página web de Atención al Cliente de Mercadona todas las dudas quedan resueltas por miembros de la empresa.

¿Prueba en animales sus productos?: Mercadona aclara todas las dudas
Mercadona Foto: CC
Andrea Torrente

Andrea Torrente

24 Octubre 2025 17:50

Mercadona, la empresa distribuidora de alimentos, ha aclarado una de las dudas generada entre los clientes de sus supermercados. Gracias a la propia página web de la marca donde se pueden hacer preguntas que contestan los expertos de la empresa.

Duda resuelta

En este apartado de Atención al Cliente se lanzó la pregunta de si testan en animales los productos que luego venden en sus supermercados. Así, la empresa de Juan Roig aclaraba: "En nuestra sección de perfumería y cosmética no vendemos ningún producto Deliplus [marca de la empresa] que haya sido testado en animales".

Mercadona aclara si prueba sus productos de los supermercados en animales
Mercadona aclara si prueba sus productos de los supermercados en animales Mercadona

Además, Mercadona informa que "la comercialización de cualquier producto cosmético o ingrediente testado en animales está prohibida desde hace años en la Unión Europea. Con esto se garantiza que los productos sean seguros para la salud y a la vez respetuosos con el bienestar de los animales".

La distribuidora ha querido añadir también que "en nuestra sección de limpieza, ninguno de nuestros productos Bosque Verde está testado en animales, a excepción de los insecticidas, los cuales se prueban en insectos con el objetivo de medir la efectividad de los mismos".

Mercadona tiene un claro compromiso con el bienestar de los animales. "Estamos comprometidos con el bienestar de los animales, por lo que trabajamos junto con nuestros proveedores para proteger y asegurar las mejores condiciones de vida". Lo que influye de manera positiva en "la seguridad alimentaria y la calidad del producto".

