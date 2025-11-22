Hace la misma compra en Mercadona y Alcampo: sentencia cuál es mejor supermercado

La inflación de los precios en los supermercados está ahogando a los hogares españoles. La cesta de la compra está por las nubes y muchos consumidores encuentran problemas para estirar el sueldo a final de mes.

Por este motivo, muchos consumidores apuestan cada vez más por comparar los precios entre diferentes cadenas de supermercados. Este simple gesto puede suponer un gran alivio a final de mes. por ejemplo, la diferencia en Madrid puede alcanzar los 4.270 euros anuales entre el establecimiento más económico y el que cuenta con los precios más elevados.

Algunas cadenas de supermercados gozan de buena fama por precios supuestamente inferiores a la media. Para comprobar la situación en dos de las cadenas más famosas, la usuaria de TikTok @tarabeta_ ha mostrado una comparativa entre Alcampo y Mercadona que no deja a nadie indiferente.

Qué supermercado es más barato, Mercadona o Alcampo: una usuaria compara precios

En su vídeo de TikTok, @tarabeta_ compara los precios de Mercadona, un supermercado que considera de su preferencia, con Alcampo, que asegura que ha visitado tan solo durante una semana por curiosidad.

"Compra semanal de Alcampo. Yo soy de Mercadona, pero ya sabéis que de vez en cuando cambio... Que me traigan la compra a casa por 1 euro es muy cómodo", explica en el video en el que realiza la comparativa entre supermercados.

A continuación, la creadora de contenido comienza a mostrar ante la cámara todos los productos que ha comprado en ambas cadenas de supermercados. Se trata de fruta, frutos secos, pasta, tomate frito, galletas, pescado, cereales, embutidos o leche.

En su vídeo, la usuaria de TikTok va mostrando ante la cámara algunos de los productos que ha adquirido en un supermercado Alcampo para, después, mostrar la comparativa de precios con Mercadona.

Galletas cookies: Alcampo (1,45 euros) vs Mercadona (1,60 euros)

Cocktail de frutos secos: Alcampo (1,89 euros) vs Mercadona (2,80 euros)

Caldo de pollo: Alcampo (0,69 euros) vs Mercadona (0,70 euros)

Pasta Fusilli: Alcampo (1,39 euros) vs Mercadona (1,40 euros)

Pack de tres botes de tomate frito: Alcampo (1,71 euros) vs Mercadona (1,35 euros)

Atún claro en aceite de oliva: Alcampo (4,45 euros) vs Mercadona (5,15 euros)

Tacos de jamón: Alcampo (2,25 euros) vs Mercadona (2,55 euros)

Guisantes: Alcampo (1,84 euros) vs Mercadona (1,85 euros)

Pasta de estrellitas: Alcampo (0,78 euros) vs Mercadona (0,80 euros)

Arroz vaporizado: Alcampo (1,53 euros) vs Mercadona (1,65 euros)

Jamón cocido: Alcampo (2,67 euros) vs Mercadona (2,41 euros)

Queso: Alcampo (3,47 euros) vs Mercadona (2,90 euros)

Estos son solo algunos de los productos que la influencer comparte en su vídeo en redes sociales. Finalmente, muestra la suma de la compra en su conjunto en ambos comercios. En Alcampo se gastó 74,84 euros con el envío incluido, mientras que en Mercadona se quedó en 72,73 euros. En todo caso, hay que tener en cuenta que los supermercados de Juan Roig no disponen de algunos productos que muestra y que, además, las cantidades de producto difieren en algunos casos.

Además, la joven aporta otro dato a tener en cuenta, para determinar que siente preferencia por ambos establecimientos, aunque uno destaca sobre otro: "Hay que decir que en Alcampo compro algunas cosas de marca, que en Mercadona no es posible. Aunque me gusta bastante Alcampo, soy 'team' Mercadona, si no fuese por los envíos, me ganarían al 100%".