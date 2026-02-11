Adiós El Corte Inglés: cierra este histórico centro comercial el 28 de febrero

Adiós El Corte Inglés. El grupo de supermercados, hipermercados y centros comerciales se enfrenta al gran desafío de adaptarse a las nuevas tendencias del 'retail' ante el auge de competidores digitales como Amazon, Shein o Zalando.

Los clientes del Grupo El Corte Inglés ya no necesitan desplazarse hasta uno de sus centros comerciales para adquirir productos de firmas como Calvin Klein, Lacoste, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Scalpers, El Ganso, Pepe Jeans, Carolina Herrera , Armani o Hugo Boss.

En este contexto, la firma de grandes almacenes apuesta por el cierre de algunos centros comerciales emblemáticos, como ya ha ocurrido con El Corte Inglés Méndez Álvaro, El Corte Inglés Arryosur, El Corte Inglés Parquesur, El Corte Inglés La Vaguada, Outlet El Corte Inglés Vistalegre y Outlet El Corte Inglés Boadilla del Monte.

De forma paralela, la firma prefiere reformar y reforzar determinados centros comerciales que considera prioritarios, mediante un formato experiencial y hostelería como Rodilla, Gourmet El Corte Inglés o BaRRa de Pintxos. Así se puede comprobar con sus centros comerciales El Corte Inglés San José de Valderas, El Corte Inglés Preciados o El Corte Inglés Castellana, adaptados a los nuevos modelos del 'retail'.

El Corte Inglés confirma el cierre de un histórico centro comercial ECI

En todo caso, la empresa de centros comerciales mantiene su apuesta por el cierre de establecimientos y acaba de confirmar la próxima desaparición de una tienda muy emblemática.

Cierre de El Corte Inglés: este centro comercial desaparece el 28 de febrero

En este contexto, El Corte Inglés ha anunciado el cierre de su centro comercial Outlet El Corte Inglés Barakaldo, en el parque comercial Megapark, que cerrará sus puertas el próximo 28 de febrero, tras casi 18 en funcionamiento.

Este centro comercial del Grupo El Corte Inglés fue inaugurado en julio de 2007 y, según indica la compañía, el cierre se producirá cuando se haya formalizado el traspaso de toda la superficie del inmueble.

Desde entonces, el grupo reposicionará toda su oferta comercial en Vizcaya, ya que concentrará la oferta en el centro de Bilbao, que está siendo sometido a una profunda remodelación de sus instalaciones.

Alrededor de una veintena de trabajadores están trabajando actualmente en el centro comercial Outlet El Corte Inglés Barakaldo y se ha ofrecido a todos ellos lar ecolocación dentro del grupo para minimizar el impacto laboral del cierre.

El Corte Inglés ya había reducido su oferta comercial en el centro comercial Megapark Barakaldo. En 2018, se divide el pabellón de moda y complementos en dos, concentrando la oferta en uno de esos locales y permitiendo que otra empresa se instalara en el otro.

Esto se suma a la gran reforma que El Corte Inglés ha acometido en su centro comercial de Bilbao desde abril de 2022, que se llevó a cabo sin interrumpir la actividad comercial. Una forma de adaptar el complejo a las nuevas tendencias del 'retail', priorizando así una compra experiencial.