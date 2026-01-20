Adiós El Corte Inglés: cierra un histórico centro comercial de Madrid y ya tiene sustituto

Adiós El Corte Inglés. La empresa de supermercados, hipermercados y centros comerciales se encuentra en pleno proceso de cierre de establecimientos para adaptarse a las nuevas tendencias del mercado. El sector del 'retail' apuesta por la digitalización y afronta el auge de competidores como Zalando, Shein o Amazon.

Los clientes ya no necesitan acudir a uno de sus centros comerciales para comprobar todas las novedades en el 'stock' de sus establecimientos ni adquirir los productos. Por este motivo, se apuesta por una mayor concentración de tiendas y la reconversión en un modelo experiencial con una estética más cuidada y atracciones especiales como entretenimiento u hostelería.

Este es un método para atraer nuevos visitantes porque los productos de primeras firmas como Tommy Hilfiger, Lacoste, Polo Ralph Lauren, Hugo Boss, El Ganso, Scalpers o Carolina Herrera ya se venden por internet.

Cierre de El Corte Inglés: encuentra un nuevo uso para este centro comercial de Madrid

En este contexto, el Grupo El Corte Inglés cerró su histórico centro comercial El Corte Inglés Méndez Álvaro de Madrid en febrero de 2024. Se trata de un céntrico complejo que fue inaugurado en 1992 y que ahora se encuentra completamente clausurado, a la espera de su demolición definitiva.

El Corte Inglés se encuentra en pleno giro de adaptación hacia el nuevo retail CC

El terreno sobre el que se levanta se encuentra en pleno proceso de transformación y el Ayuntamiento de Madrid ya ha aprobado el nuevo convenio urbanístico que permitirá la destrucción del complejo.

El objetivo es construir un gran parque de barrio, un equipamiento público todavía por definir y una torre de oficinas de 27 plantas. Se pone así la primera piedra del proyecto Nuevo Sur-Méndez Álvaro que dejará atrás el modelo de centro comercial para erigir esta zona como un gran polo de oficinas en el sur de Madrid.

La parcela del antiguo centro comercial El Corte Inglés Méndez Álvaro tiene una extensión de 11.811 metros cuadrados situados entre la estación de Méndez Álvaro y la M-30, en el distrito de Arganzuela.

Este complejo fue inaugurado en 1992 y se clausuró en 2024 para cumplir con una sentencia judicial que cuestionaba su licencia. Será sustituido por un desarrollo mixto con el 72% del suelo en manos municipales y el 28% en manos privadas.

Dotaciones públicas, coser barrios y complejos de oficinas

La zona pública del ámbito de actuación se divide así en dos fincas. Se trata de una zona verde de nueva creación y un solar reservado a un equipamiento todavía por concretar, que podría ser cultural, deportivo, educativo o sociosanitario en función de los acuerdos entre el Ayuntamiento de Madrid y la Junta Municipal de Arganzuela.

El Corte Inglés Méndez Álvaro será demolido para la reconversión del uso de su solar CC

El nuevo parque será el espacio central del proyecto, con una masa significativa de arbolado y apuesta por especies autóctonas. En la última planta subterránea se ubicará un aparcamiento vinculado al equipamiento para absorber gran parte del tráfico sin ocupar la superficie de área verde.

El objetivo de estas operaciones es incrementar las dotaciones públicas en el distrito de Arganzuela y facilitar la conexión de Méndez Álvaro con los barrios residenciales colindantes, logrando un mayor espacio peatonal.

La segunda parcela estará destinada al aprovechamiento lucrativo, con titularidad privada, donde se prevé la construcción de una torre de oficinas de hasta 27 plantas y alrededor de 100 metros de altura. Allí se erigirá uno de los rascacielos más altos de la zona y reforzará el eje de terciario que ya forman otros edificios de oficinas junto a la estación de Méndez Álvaro, siendo este área un polo de actividad económica en el sur de la capital.