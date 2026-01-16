Adiós El Corte Inglés: cierra y reforma este histórico centro comercial de Madrid

Adiós El Corte Inglés. La enseña de supermercados, hipermercados y centros comerciales se encuentra en pleno proceso para impulsar un giro en su modelo de negocio y adaptarse al nuevo contexto del 'retail', con un auge del comercio digital y competidores como Amazon, Shein o Zalando.

El Grupo El Corte Inglés está priorizando un nuevo formato de negocio en el que priman las experiencias de compra, incluyendo espacios visualmente más atractivos o la inclusión de puntos de hostelería como Rodilla, BaRRa de Pintxos o Gourmet El Corte Inglés.

Este proceso se está aplicando a todas las firmas del grupo, como Supercor, Hipercor, Supermercados El Corte Inglés y los centros comerciales El Corte Inglés. Se trata de dar un valor añadido a la compra en tienda ante el auge de plataformas digitales.

El Corte Inglés prioriza un nuevo formato de centros comerciales basados en experiencias de compra ECI

Los clientes del Grupo El Corte Inglés ya no necesitan acudir a uno de sus centros comerciales para adquirir productos de firmas como Scalpers, El Ganso, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Lacoste, Hugo Boss, Carolina Herrera o Pepe Jeans.

Por este motivo, el grupo empresarial se ha desprendido de centros comerciales emblemáticos como El Corte Inglés Méndez Álvaro, El Corte Inglés Arroyosur, El Corte Inglés Parquesur, El Corte Inglés La Vaguada, Outlet El Corte Inglés Vistalegre o Outlet El Corte Inglés Boadilla del Monte.

De forma paralela, ha impulsado otros establecimientos situados en los grandes ejes comerciales o que resultan muy accesibles en transporte multimodal, como El Corte Inglés Castellana, El Corte Inglés Preciados o El Corte Inglés San José de Valderas.

Reforma de modelo de negocio de El Corte Inglés: 2026 abrirá la puerta al nuevo 'retail'

En el marco de este plan, El Corte Inglés se prepara ahora para dar impulso a este cambio en su modelo de negocio con un ambicioso plan de inversiones para el próximo ejercicio 2026-2027, que arrancará el próximo 1 de marzo.

El Grupo El Corte Inglés invertirá alrededor de 650 millones de euros para impulsar el crecimiento de la compañía, buscar un crecimiento de la rentabilidad y con la meta de mantener la deuda controlada.

Este movimiento coincide con la llegada de Cristina Álvarez a la presidencia y supone más del 20% del total del gasto estimado para todo el plan estratégico 2025-2030, en el que se recogen inversiones por 3.000 millones de euros.

Este montante se destinará principalmente a la remodelación de tiendas, el crecimiento de las capacidades tecnológicas y logísticas del grupo, así como priorizar el crecimiento de sus diferentes inversiones.

Gran parte de esta inversión irá destinada exclusivamente a la transformación de los centros comerciales El Corte Inglés, con un total de 200 millones de euros, según recoge el diario Expansión, lo que supone más del 30% del total del gasto estimado para este año.

Cierre de El Corte Inglés: reforma un histórico centro comercial en Madrid

Dentro de este plan de reformas, hay un plan estrella, que será la reforma integral del centro comercial El Corte Inglés Princesa, situado en Madrid. Este complejo fue inaugurado en 1970 y ahora se quiere modernizar las instalaciones para asemejar el modelo a las reformas ya realizadas en Preciados o Castellana, con un modelo experiencial.

Se prevé, en todo caso, que la reforma se realice progresivamente sin abandonar toda la actividad del complejo, como ya ocurrió en Preciados. Por el momento no hay una fecha cerrada para el inicio de las reformas, aunque se prevén a lo largo del próximo ejercicio. Se reorganizarán espacios, se buscará el atractivo experiencial del centro y se intentará atraer a nuevos clientes.

El centro comercial El Corte Inglés Princesa es uno de los más importantes del grupo por su excelente ubicación, en una de las zonas más transitadas del céntrico barrio de Argüelles de Madrid. La firma tiene en este punto dos edificios, después de haber traspasado un activo en 2018 que estaba dedicado a muebles y decoración en Princesa, 41, que vendió a Inbest.

Experiencia en el centro comercial El Corte Inglés Preciados

La nueva directiva de la compañía, Cristina Álvarez, tiene gran experiencia en la transformación de los centros comerciales. Comenzó su trayectoria en El Corte Inglés en 1992 y ha trabajado en los planes de cambio de modelo de algunos centros, así como en los planes de crecimiento y expansión.

El impulso a las reformas de El Corte Inglés se produce ante la llegada de su nueva presidenta Cristina Álvarez ECI

Entre otros proyectos, destaca su papel en el centro comercial El Corte Inglés Preciados, con un crecimiento en la zona de Puerta del Sol y un giro del complejo hacia un nuevo 'retail' adaptado a los cambios actuales.

Esta operación se materializó en la adquisición del edificio situado en la Puerta del Sol 9, esquina con calle Arenal, que compró en 2023 para ampliar la oferta del Grupo El Corte Inglés en este eje comercial de primer nivel, con un inmueble de 3.100 metros cuadrados y cuatro plantas junto a su edificio de Deportes.