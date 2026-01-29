Los Replicantes
Economía

Ni El Corte Inglés ni Sánchez Romero: los supermercados 'premium' que abren en España

Los supermercados 'premium' ganan paradójicamente competidores en plena era de inflación y marcas blancas.

Compra en el supermercado Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

29 Enero 2026 15:21 (hace 59 minutos)

Ni El Corte Inglés ni Sánchez Romero. Los supermercados 'premium' están proliferando por España, especialmente por las zonas más pudientes o donde se registra una alta concentración de oficinas, para copar un nicho de clientes con mayor poder adquisitivo.

En plena inflación y auge de las marcas blancas, con el liderazgo de firmas como Mercadona, Lidl o DIA; un sector diferenciado de clientes opta por todo lo contrario: surtido de firmas, experiencias de compra selectas y una falta de interés por el precio de los bienes.

Establecimientos que, además, dan mayor protagonismo a los frescos de primera calidad, pero cuya cesta de la compra podría ser menos accesible para determinados colectivos de consumidores.

La cadena de supermercados premium que se expande por España: abre nuevas tiendas

En este contexto, la cadena madrileña Plaza Supermercados se prepara para expandir su negocio y abrir nuevos establecimientos. Esta firma española abría hasta ahora solo supermercados propios, pero ha comenzado a expandirse en régimen de franquicia y busca captar franquicias para llegar a más clientes.

Los supermercados premium preparan una expansión en España
Los supermercados premium preparan una expansión en España Envato Elements

Este modelo de expansión está ya consolidado y dará continuidad a un movimiento comercial con el que posicionarse en el mercado mediante la combinación de productos frescos, servicios y cercanía. Para ello, cuenta con la experiencia de su director general, Pascual Campos, que ha pasado previamente por compañías como Alcampo, Condis y Supermercados Sánchez Romero y ahora busca extender un formato de supermercados premium.

El modelo de supermercados premium fue desarrollado por El Corte Inglés, y tomó mayor relevancia tras la adquisición de los Supermercados Sánchez Romero en 2021. El director de la compañía quiere ahora integrar plenamente a los franquiciados en la empresa y dar así mayor protagonismo a su modelo de negocio.

En este plan de expansión, se propone reconvertir la empresa en una cadena de franquicias donde cada establecimiento cuente con un gerente de la empresa, que supervisará directamente los equipos de gestión y dirección. Se brindará además acompañamiento integral en cada una de las secciones de la firma.

Junto a estos movimientos, la empresa también tiene intención de desarrollar la presencia de la compañía en internet y su imagen de marca. El objetivo es consolidarse en plataformas digitales, WhatsApp y canal rider.

