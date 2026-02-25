Política

Yolanda Díaz renuncia: da el paso definitivo para una nueva candidatura de izquierdas

La vicepresidenta segunda abandonará la política institucional tras las elecciones previstas en 2027.

La vicepresidenta Yolanda Díaz Foto: Pool Moncloa/José Manuel Álvarez
Adrián Parrondo

25 Febrero 2026 12:13 (hace 2 horas)

La vicepresidenta segunda del Gobierno y candidata de Sumar en las elecciones generales de 2023, Yolanda Díaz, ha anunciado que no se presentará a las próximas elecciones generales, como ha publicado en una carta en sus redes sociales.

Vídeos Los Replicantes

Quiero contaros una cosa.

[image or embed]

— Yolanda Díaz (@yolandadiaz.bsky.social) 25 de febrero de 2026, 11:59

"Hoy quiero anunciaros que no seré candidata a las próximas elecciones generales de 2027. Es una decisión muy meditada y que he comunicado a mis seres queridos, al conjunto de mi espacio político y al presidente del Gobierno", ha escrito Yolanda Díaz, que se compromete a "seguir trabajando en el Gobierno" para cumplir con "el mandato de las urnas y avanzar en todo lo que queda por hacer.

No acudió al acto de refundación de la izquierda

Yolanda Díaz realiza este movimiento cuatro días después del lanzamiento de la coalición entre IU, Más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar, en el que ya decidió quedarse al margen, con un viaje a Galicia por vacaciones.

Yolanda Díaz dejará la política institucional tras las elecciones previstas en 2027, después de haber organizado una alianza entre 15 organizaciones políticas que logró 31 diputados el 23-J y contribuyó a reeditar una alianza para un Gobierno de coalición progresista.

El futuro de este espectro político está abierto. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha llamado a la unidad de la izquierda, en un acto conjunto con el diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, una figura también en crecimiento dentro del espacio.

