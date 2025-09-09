España prohíbe entrar a dos ministros ultraderechistas de Israel por el genocidio en Gaza

El Gobierno de España ha anunciado la prohibición de entrada a España a los ministros ultraderechistas israelíes Bezalel Smotrich e itamar Ben Gvir. La medida se incluye en el paquete de medidas adoptadas contra el "genocidio" en la Franja de Gaza.

La medida es una respuesta a la decisión del Gobierno de Benjamin Netanyahu, que ha vetado la entrada en Israel de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y la ministra de Juventud, Sira Rego. Un anuncio que se ha producido después de que Sánchez anunciase un compendio de nueve medidas contra Tel Aviv, incluido un embargo de armas y la llamada a consultas a la embajadora en el país, Ana María Salomon.

Acceso vetado

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado el veto de Smotrich y Ben Gvir en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en respuesta al veto israelí tras el compendio de nueve medidas contra Tel Aviv, que el país hebreo califica de "antisemitas".

Albares ha explicado que el ministro de Seguridad Nacional de israel, Itamar Ben Gvir, así como el ministro de Hacienda de Israel, Bezalel Smotrich, serán incluidos en la lista de sancionados, donde ya se encuentran algunos colonos israelíes. Con esta medida, "no podrán acceder a territorio español" y serán incluidos en el sistema de información Schengen.