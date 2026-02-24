Política

Julio Iglesias se querella contra Yolanda Díaz por llamarlo "abusador sexual"

El cantante quiere que la vicepresidenta y ministra de Trabajo se retracte de sus declaraciones.

El cantante Julio Iglesias Foto: CC
24 Febrero 2026 15:01 (hace 9 horas)

El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda de conciliación contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por haberse pronunciado en redes sociales y entrevistas ante las acusaciones de agresión sexual de dos ex trabajadoras del intérprete.

Los abogados de Julio Iglesias, según publica El País, acusan a la también ministra de Trabajo de haber realizado manifestaciones "injuriosas" en las que se le acusó de ser un "abusador sexual", tener a sus trabajadoras en régimen de "esclavitud" y tener una "estructura de poder basada en la agresión permanente". La investigación quedó archivada al reconocer el tribunal español que no tenía competencias.

Quiere que se retracte

El cantante reclama en esta demanda de conciliación, paso previo para una querella por calumnias o injurias, que la vicepresidenta se retracte, que reconozca el "daño causado" y que lo "indemnice con el importe en el que se fijen prudencialmente los daños causados en función de la difusión alcanzada por el comportamiento injurioso y calumnioso".

