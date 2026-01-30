Cuál es el salario mínimo en 2026: última actualización del Gobierno

El Gobierno de España y los sindicatos han vuelto a firmar un nuevo acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) en un 3,1%. Las patronales nuevamente han rechazado el acuerdo.

Este anuncio son buenas noticias para aquellos trabajadores que perciben la retribución mínima, ya que notarán un incremento de alrededor de 40 euros más al mes, con carácter retroactivo desde el 1 de enero.

El SMI se fija en 2026 en 1.423 euros brutos mensuales repartidos en doce pagas. Estas cantidades no están sujetas a la tributación en el IRPF. Sin embargo, es interesante recordar que quienes tengan retenciones en la nómina les conviene presentar la declaración, ya que se les devuelve el dinero correspondiente.

El Gobierno ha acordado una nueva subida del salario mínimo Envato Elements

La mesa de negociación no ha abordado la propuesta que ha lanzado el Ministerio de Hacienda para establecer un incentivo fiscal para las empresas. Se busca que el beneficio mueva a las empresas a hacer contrataciones con salarios superiores al SMI.

Deducciones

El Ministerio de Hacienda aprobó una reforma para que aquellos trabajadores con el SMI se quedaran exentos de la tributación. Esta medida repercute también en quienes tienen unos ingresos anuales menores de 18.276 euros por lo que se conoce como 'error de salto'.

En cuanto al 'error de salto', la fórmula para calcular la deducción es la siguiente. En el caso del IRPF, se sitúa en los 340 euros anuales cuando los rendimientos son inferiores al SMI de 2025.

Aquellos que cobren más que el SMI pero menos de 18.276 euros anuales, tendrán que restar a esos 340 euros el resultado de multiplicar por 0,2 la diferencia entre los rendimientos íntegros del trabajo y 16.576 euros anuales.

Por ejemplo, si el salario anual de un contribuyente es de 17.200 euros, la diferencia con el SMI es de 624 euros. Cuando se multiplica dicha cantidad por 0,2 (634 euros x 0,2 = 124,8 euros) y se resta a los 340 euros, da como resultado una deducción de 215,2 euros en la Declaración de la Renta, lo que reducirá la factura fiscal.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido que el salario mínimo en España "ya no es de subsistencia" después de la nueva subida acordada entre su ministerio y los sindicatos: "Hemos sacado a mucha gente trabajadora de la pobreza laboral".