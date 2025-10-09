Los Replicantes
Buscar
Usuario

Política

Sale a la luz la verdad del voto de Alberto Casero a la reforma laboral de Yolanda Díaz

La iniciativa salió entonces adelante gracias al apoyo de un diputado del PP, al que entonces se atribuyó un "error".

Sale a la luz la verdad del voto de Alberto Casero a la reforma laboral de Yolanda Díaz
El ex diputado del PP, Alberto Casero Foto: PP
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

09 Octubre 2025 14:45 (hace 4 horas)

Una de las anécdotas más recordadas en el Congreso de los Diputados fue la aprobación de la reforma laboral de Yolanda Díaz en 2022. En plena época de polarización política y con un PP beligerante con el Gobierno de coalición, el voto de un diputado de su partido fue repentinamente crucial para sacar adelante una de las medidas estrella del Ejecutivo.

Vídeos Los Replicantes

Fue el diputado extremeño Alberto Casero, del PP, que no cumplió con la norma decretada por su partido, que rechazaba la medida, y votó a favor. Su apoyo fue fundamental, ya que dio la mayoría necesaria.

Su voto generó memes, pero también sorpresa. Alberto Casero no era por entonces una persona de segunda fila en su partido, sino un miembro muy próximo al entonces secretario general Teodoro García Egea. Además, estaba siendo investigado por posible prevaricación continuada en adjudicaciones municipales durante su etapa como alcalde de Trujillo, por la que luego pactó un año y nueve meses de prisión con la Fiscalía.

"Una llamada de Garamendi"

Pero ahora se ha conocido públicamente que su voto decisivo a la reforma laboral de Yolanda Díaz no fue un error. Así lo ha desvelado le periodista Federico Quevedo en una tertulia de 'La Hora de La 1', en la que ha explicado que todo dependía del presidente de la patronal, Antonio Garamendi.

"Lo de Casero no fue error", ha explicado tajantemente el periodista. "Probablemente no estaba de acuerdo, pero alguien le dijo que tenía que hacer lo que hizo", ha incidido para explicar después la cadena de órdenes que derivó en el 'error' que permitió sacar adelante la reforma laboral.

"Me consta que fue una llamada de Garamendi -líder de la CEOE- a Pablo Casado para decirle que la reforma del mercado laboral tenía que salir adelante", ha sentenciado el periodista, que destapa de este modo la intrahistoria de una de las mayores anécdotas políticas recientes.

Fue entonces cuando a Casero "se le invitó a votar a favor", puesto que la reforma laboral que había presentado Yolanda Díaz, recuerda, contaba entonces con el acuerdo explícito de patronal y sindicatos en la mesa de diálogo social.

A pesar de que los populares habían decidido inicialmente oponerse a esta iniciativa, "la patronal hizo sus gestiones y llamó directamente a Pablo Casado" para permitir que saliera adelante. La CEOE había pactado esa iniciativa y entonces no comprendían que el PP pudiera impedir su aprobación.

"Sufrió situaciones muy dramáticas"

El particular voto de Alberto Casero recorrió todos los medios de comunicación e incluso llegó a convertirse en meme nacional. Una situación que fue complicada para el diputado: "Me consta que sufrió situaciones muy dramáticas", ha reconocido el periodista, que comulga con la presentadora, Silvia Intxaurrondo, en esta reacción.

"Casero era entonces uno de los hombres de confianza del entonces secretario general, Teodoro García Egea, que se encargó de la operación, y el pobre Alberto Casero llegó a sufrir situaciones muy dramáticas, problemas serios".

El PP afirmó inicialmente que el voto particular de Alberto Casero fue un error informático y que lo llevaría a la Mesa del Congreso y el Tribunal Constitucional. "Es un fraude democrático contravenir el sentido de voto de un Diputado para imponer la aprobación de un Decreto", afirmó entonces Pablo Casado.

Finalmente, se mantuvo la aprobación de la norma. Previamente, el diputado también había votado en contra de su grupo en otras dos cuestiones, la tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia del Real Decreto sobre la reforma laboral, que rechazó; así como uno de los puntos de la moción del PP sobre la observancia constitucional del programa legislativo del Gobierno, en la que votó en contra.

Lo más compartido

  1. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
  2. Abogados Cristianos denuncia al alcalde de Barcelona por escarnio en el cartel de la Mercè
  3. Un bombero se queda sin palabras ante la publicación de Ayuso en sus redes sociales
  4. Estos son los mejores lugares para jubilarse en 2025, según Forbes
  5. Alerta por Chikungunya en China: despliega medidas como en el Covid-19 por contagios
  6. El secretario de Defensa de Trump comparte un vídeo en contra del voto de la mujer
  7. Detenidas dos activistas tras arrojar pintura a la Sagrada Familia por el cambio climático
  8. Muere el atleta Mattia Debertolis en una prueba de los Juegos Mundiales en China
  9. Salen a la luz los privilegios de Daniel Sancho en prisión: su vida en Surat Thani
  10. Piden investigar en Hacienda a Juan Carlos I por el dinero que pagó como préstamo a amigos
Artículos relacionados
Grecia aprueba la reforma laboral con jornadas de 13 horas y seis días de trabajo a la semana

Grecia aprueba la reforma laboral con jornadas de 13 horas y seis días de trabajo a la semana

La Justicia argentina tumba por inconstitucional la reforma laboral de Milei

La Justicia argentina tumba por inconstitucional la reforma laboral de Milei

Un diputado de VOX se queja de tener que trabajar en julio: "Interrumpe el descanso"

Un diputado de VOX se queja de tener que trabajar en julio: "Interrumpe el descanso"

El lamento de Garamendi, líder de la CEOE: "Tengo que negociar con unos señores que estaban en el 15-M"

El lamento de Garamendi, líder de la CEOE: "Tengo que negociar con unos señores que estaban en el 15-M"

Contenidos que te pueden interesar
Hace la misma compra en Mercadona y Lidl: el supermercado más barato sorprende

Hace la misma compra en Mercadona y Lidl: el supermercado más barato sorprende

Cuándo se cobra el paro en octubre de 2025: fechas en BBVA, Sabadell, Santander...

Cuándo se cobra el paro en octubre de 2025: fechas en BBVA, Sabadell, Santander...

Qué fue de los actores de 'Médico de familia': algunos están irreconocibles

Qué fue de los actores de 'Médico de familia': algunos están irreconocibles

Sale a la luz la verdad del voto de Alberto Casero a la reforma laboral de Yolanda Díaz

Sale a la luz la verdad del voto de Alberto Casero a la reforma laboral de Yolanda Díaz

Tres de cada diez jóvenes han sufrido violencia sexual, según un estudio reciente

Tres de cada diez jóvenes han sufrido violencia sexual, según un estudio reciente

Pánico en Guadalajara: un toro se escapa en pleno festejo y causa terror en la población

Pánico en Guadalajara: un toro se escapa en pleno festejo y causa terror en la población

Muere ahorcado el hijo del boxeador Arturo Gatti: su padre también falleció del mismo modo

Muere ahorcado el hijo del boxeador Arturo Gatti: su padre también falleció del mismo modo

Quién es Emilio Delgado: el aspirante a liderar Más Madrid como gran rival de Ayuso

Quién es Emilio Delgado: el aspirante a liderar Más Madrid como gran rival de Ayuso