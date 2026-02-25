VOX rompe con su origen: la cúpula pierde a históricos mientras Abascal sigue al frente

VOX se registró como partido político el 17 de diciembre de 2013 y se presentó públicamente un mes después, el 16 de enero de 2014, como una escisión surgida en la derecha del Partido Popular.

El proyecto fue impulsado por un grupo de dirigentes y ex militantes críticos con la dirección de Mariano Rajoy, a la que acusaban de "inmovilismo" ante el desafío independentista en Cataluña y de tibieza frente a los casos de corrupción que afectaban al partido.

En esa primera etapa, además de Santiago Abascal, figuraron como rostros fundacionales Javier Ortega Smith, Cristina Seguí, José Luis González Quirós, Ignacio Camuñas y José Antonio Ortega Lara. Poco después se incorporó Alejo Vidal-Quadras, que se convirtió en la cara visible del partido en sus primeros meses.

Abascal como presidente del partido

Abascal asumió la presidencia de VOX en septiembre de 2014, sustituyendo a Ortega Lara, que había ejercido como primer presidente tras la fundación. Bajo esa dirección inicial, el partido se presentó por primera vez a unas elecciones en los comicios europeos de 2014, sin lograr representación.

La primera desbandada

Las primeras salidas no tardaron en llegar. Cristina Seguí abandonó el partido en 2014 tras acusar de irregularidades económicas a José Luis González Quirós, que también terminó dejando la formación en 2015. Ese mismo año se marcharon Ignacio Camuñas y Alejo Vidal-Quadras, ambos alegando discrepancias estratégicas y diferencias con la dirección encabezada por Abascal.

Necesidad de reorganización

Tras esa etapa de fractura interna, VOX inició un proceso de reorganización y comenzó a incorporar nuevos perfiles que ganarían peso político con el crecimiento electoral del partido a partir de 2018. Sin embargo, varios de esos nombres también acabarían saliendo con el paso de los años.

De Francisco Serrano a Ortega Smith

Uno de los primeros casos fue el de Francisco Serrano, entonces líder de VOX en Andalucía, que dejó el partido en 2020 tras la apertura de una causa judicial por presuntas irregularidades en subvenciones.

La ruptura de mayor impacto mediático llegó en 2022 con Macarena Olona, portavoz en el Congreso y candidata a la Junta de Andalucía, que anunció su retirada de la primera línea política tras las elecciones autonómicas.

En agosto de 2023, Iván Espinosa de los Monteros, portavoz parlamentario y uno de los dirigentes con mayor proyección nacional, renunció a su escaño y anunció su salida de la política alegando motivos personales y familiares.

Tras su marcha, se planteó que Juan Luis Steegmann ocupara el escaño vacante, pero finalmente no llegó a incorporarse al Congreso, en medio de discrepancias con la línea política del partido en cuestiones sanitarias.

La lista de salidas se amplió con dirigentes territoriales de peso. Rocío Monasterio, líder de VOX en Madrid, abandonó la primera línea política en 2024 tras ser apartada de la dirección regional, denunciando falta de democracia interna. En 2025 dimitió también el exvicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, alegando discrepancias con la estrategia nacional.

El último gran nombre en irse: Javier Ortega Smith

El choque definitivo se produjo en febrero de 2026, cuando la dirección nacional abrió un expediente disciplinario y decretó la suspensión cautelar de militancia de Javier Ortega Smith, uno de los dirigentes históricos del partido y exsecretario general.

La decisión llegó después de que se negara a acatar su relevo como portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Madrid. Ortega Smith anunció que recurriría la medida, defendiendo que su continuidad dependía del grupo municipal y no exclusivamente de la ejecutiva nacional.

La crisis evidenció la fractura interna y simbolizó el cierre de la etapa fundacional. Con la salida de Ortega Smith de la primera línea orgánica, Santiago Abascal queda como el único dirigente del núcleo inicial que mantiene el control efectivo del partido.

Un nuevo ciclo en VOX

Más allá del caso concreto de Ortega Smith, la sucesión de salidas en los últimos años evidencia una profunda transformación interna en VOX. El partido que nació en 2013 como una iniciativa impulsada por un grupo coral de dirigentes críticos ha evolucionado hacia una estructura más concentrada en torno al liderazgo de Santiago Abascal.

Desde la dirección nacional se ha defendido en distintas ocasiones que estos relevos responden a procesos naturales de consolidación y adaptación política. Sin embargo, la pérdida progresiva de figuras fundacionales y de dirigentes que alcanzaron gran proyección pública refleja una etapa de reajuste constante en la cúpula.

Con la suspensión de Ortega Smith, el partido cierra definitivamente su ciclo fundacional y abre una nueva fase en la que Abascal queda como único referente del núcleo original con capacidad orgánica de decisión. El impacto de esta reorganización interna se medirá en los próximos meses, especialmente en el ámbito municipal y autonómico, donde VOX mantiene representación institucional clave.