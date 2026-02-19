Los Replicantes
Sale a la luz la causa de la expulsión de Javier Ortega Smith de VOX: guerra en la cúpula

El fundador y ex dirigente de VOX había perdido poder progresivamente en pleno distanciamiento con la cúpula del partido.

El ex concejal de VOX y ex portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith Foto: VOX
Adrián Parrondo

19 Febrero 2026 17:16 (hace 9 horas)

Sale a la luz la causa real de la expulsión de Javier Ortega Smith de VOX. A pesar de su pasado como fundador y dirigente de la formación, que había sido hasta hace muy poco cercano a Santiago Abascal, ahora se ve completamente relegado.

Vídeos Los Replicantes

En realidad, los problemas de Javier Ortega Smith con VOX comenzaron en 2022, cuando terminó siendo destituido como secretario general, un cargo que había ocupado desde marzo de 2016.

Dentro del partido se criticaba la falta de implicación de Ortega Smith con la buena marcha del partido y mala relación con sus cuadros. El grupo parlamentario en el Congreso también había manifestado en varias ocasiones sus diferencias de criterio.

Divergencias en Madrid

Las mayores diferencias se han plasmado en Madrid, donde había concurrido como candidato a la Alcaldía. Dentro del partido se consideraba que su actitud hacía imposible que se mantuviera como portavoz del grupo municipal.

Aquí se encuentra la raíz de las discrepancias. Ortega Smith se negó a dejar la portavoces para cedérsela a la concejala Arantxa Cabello, que le releva en el puesto. Esto ha provocado que el grupo de extrema derecha tenga ahora cinco concejales de un total de 57.

Como la legislación española establece que la propiedad de los escaños pertenece a la persona y no al partido, Ortega Smith seguirá siendo diputado en el Congreso y concejal en el Ayuntamiento de Madrid, en el caso de que no dimita.

Dentro de VOX había grandes críticas por la gestión de Ortega Smith, pero también con la evolución de las encuestas con su candidatura. El relevo de Rocío Monasterio ya dio una pequeña subida en la Comunidad de Madrid y no se lograba ese mismo horizonte en el Consistorio.

Pero también hay otros motivos en la expulsión, entre los que destacan los ataques públicos manifiestos que Ortega Smith realizó en contra de la actual dirección de VOX. Sus dirigentes habían tolerado que rechazara el relevo en sus cargos, pero no que optara por manifestar públicamente su rechazo a la deriva del partido.

Javier Ortega Smith ha perdido progresivamente poder interno en VOX. En octubre de 2022 fue relevado de la secretaría general, siendo sustituido por Ignacio Garriga. Ahora, queda excluido de cualquier vínculo con la formación y mantiene sus cargos públicos porque la ley impide retirárselos.

