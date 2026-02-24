Guerra en VOX: sus concejales en Madrid votan por separado y dinamitan el grupo municipal

Guerra total en VOX. El Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Madrid está completamente roto tras la expulsión del portavoz Javier Ortega Smith y la apertura de expediente a varios concejales afines

La edil Arantxa Cabello, designada por el partido como nueva portavoz aunque sin poder oficializar su cargo, ha anunciado que la Secretaría General del Pleno del Consistorio le ha permitido al partido de extrema derecha anunciar su voto de forma individual.

La ruptura finalmente se ha escenificado. En una de las votaciones, los concejales han diferido. Arantxa Cabello y Fernando Martínez-Vidal se han abstenido en los puntos 12, 13 y 14 que se votaban en bloque sobre Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Los concejales a favor de Ortega Smith, por su parte, han apoyado estos puntos.

Ruptura de mando

Este movimiento es la mayor evidencia de que el Grupo Municipal de VOX está completamente roto y los concejales díscolos, entre los que está el todavía portavoz Javier Ortega Smith, no siguen ya la cadena de mando.

El líder nacional de VOX, Santiago Abascal, había advertido a Ortega Smith de que él y el equipo que había nombrado como sucesor toman todas las decisiones y no existe otro liderazgo alternativo.

Santiago Abascal ha aprovechado para recalcar que ha ganado todas las elecciones internas en VOX desde 2014 para el liderazgo del partido a nivel nacional. Sin embargo, Más Madrid considera que detrás de la guerra está la gestión del dinero del partido y ponen el foco en la progresiva desaparición de los fundadores, tan solo con Santiago Abascal manteniéndose en la cúpula.

Por el momento, la Secretaría General del Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha desestimado el intento de VOX para sustituir a Javier Ortega Smith, por lo que continúa siendo el portavoz oficial en el Pleno.

La situación queda a la espera, al menos, de que el partido culmine el proceso interno para intentar expulsar de la militancia a Carla Toscano, Ignacio Ansaldo y Ortega Smith, así como informe a la Presidencia del Pleno. Entonces, los tres podrán pasar al bloque de no adscritos y VOX se quedaría con tan solo dos concejales de sus cinco actuales.