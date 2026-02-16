Los Replicantes
Polémica por un tuit de Echenique sobre Vox: "Tiene mucho de homófobo"

El exdiputado cita un artículo de La Vanguardia basado en datos del CIS y provoca críticas por el tono y el estigma asociado a la sexualidad.

Polémica por un tuit de Echenique sobre Vox: "Tiene mucho de homófobo"
Pablo Echenique, ha generado una ola de críticas a raíz de un tuit publicado este pasado domingo. Foto: CC
Ainhoa Pino

Ainhoa Pino

16 Febrero 2026 16:20 (hace 3 horas)

La polémica estalló en redes después de que Pablo Echenique publicara un mensaje en X citando un reportaje de La Vanguardia basado en datos del Centro de Investigaciones Sociológicas. El comentario, en el que vinculaba hábitos sexuales con el voto de Vox, provocó rápidamente una oleada de críticas por considerarse estigmatizante y ofensivo.

El tuit se publicó el 15 de febrero de 2026 y, junto a una captura del artículo, incluía cifras atribuidas al CIS y una invitación a "hacer valoraciones políticas" a partir de esos datos; posteriormente fue borrado. Ese enfoque, según las reacciones recogidas, fue interpretado por numerosos usuarios y perfiles públicos como una forma de burla y de asociación problemática entre sexualidad y orientación del voto.

La información que ha ido apareciendo en medios sitúa el origen del comentario en el citado reportaje "Retrato casi íntimo del votante ultra" y en los porcentajes que este atribuía a una encuesta del CIS.

Qué dicen los datos del CIS que citó

El origen del debate está situado en el estudio 3501 del CIS, "Relaciones sexuales y de pareja", que incluye cruces por recuerdo de voto en las generales de 2023. A partir de esos cruces, el artículo de La Vanguardia señalaba dos ideas: que el electorado de ultraderecha se declara más "convencional" en su concepción de que el "sexo de verdad incluye penetración" y que, sin embargo, al mismo tiempo, "la práctica del sexo anal registra entre el electorado ultra una cifra once puntos por encima del resto".

Echenique trasladó ese enfoque a X con cifras concretas, donde el 49,5% de los votantes de Vox prefieren el sexo anal, frente al 38,7% en la población general, y animó a "hacer valoraciones políticas a partir de ellas".

Reacciones más destacadas

Entre las respuestas más relevantes, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, criticó el mensaje por estar "fuera de lugar" y dijo que, "sin pretenderlo", tenía mucho de homófobo.

También se viralizó la réplica del despacho Olympe Abogados, que calificó el tuit de "violento" y "pura homofobia", reprochando que la orientación sexual se use como "chascarrillo" político.

