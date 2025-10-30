Abascal carga contra las víctimas de la DANA y defiende a Mazón: "Repugnante mascarada"

El líder de VOX, Santiago Abascal, ha defendido al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ante los gestos de repulsa de las víctimas de la DANA por su presencia en el funeral de Estado en el aniversario de la tragedia.

"Es repugnante contemplar la mascarada que organizó ayer Moncloa para conseguir el linchamiento de Carlos Mazón y, ¡a la vez!, el indulto de Pedro Sánchez", ha escrito el líder de VOX en redes sociales ante la indignación de los familiares de las más de 200 víctimas.

VOX ha exigido explicaciones y responsabilidades al señor Mazón por su gestión en la Dana. Y lo hemoa hecho y lo hacemos en... October 30, 2025

En el mismo sentido se ha pronunciado la diputada de VOX en el Congreso y secretaria de Igualdad de la formación ultraderechista, Reyes Romero, que ha calificado de "vergonzoso" lo que considera un "ataque a Mazón por parte de los mismos que atacaron a Rita Barberá desde sus propias filas para después utilizarla como reclamo ante posteriores elecciones".

Totalmente de acuerdo @Santi_ABASCAL.

Una pantomima el funeral laico con motivo de la Dana, pero vergonzoso el ataque a Mazón por parte de los mismos que atacaron a Rita Barberá desde sus propias filas para después utilizarla como reclamo ante posteriores elecciones. @ppopular — Reyes Romero VOX ???????? (@rromerovilches) October 30, 2025

Abascal ha expresado en su mensaje que VOX "ha exigido explicaciones y responsabilidades al señor Mazón por su gestión en la DANA", a pesar de que el presidente se mantiene en el cargo con el apoyo de la ultraderecha, que por el momento no ha impulsado una moción de censura como la que forzó a dimitir, por ejemplo, a Cristina Cifuentes tras el Caso Máster.

"Pero de ninguna manera nos vamos a sumar al linchamiento que patrocina el mafioso de la Moncloa, que demuestra una vez más que es capaz de toda violencia para ocultar su responsabilidad criminal", ha afirmado Abascal, que descarga toda la responsabilidad sobre Pedro Sánchez a pesar de que la competencia constitucional recaía sobre la comunidad autónoma.

"¡Rata cobarde!"

Durante el funeral de Estado, los familiares de las más de 200 víctimas de la DANA en la provincia de Valencia mostraron su descontento con la presencia de Carlos Mazón, como le habían reclamado previamente.

En el homenaje a las víctimas de la DANA, las familias han increpado a Carlos Mazón: "Sinvergüenza, cabrón, rata cobarde"



Un año después, el dolor y las dudas siguen presentes.#DANA #AniversarioDANArtve pic.twitter.com/cVQUlpnf3d — Pablo (@pabloo_c5) October 29, 2025

Con gritos como "rata cobarde", "asesino", "fuera" o "sinvergüenza", los asistentes mostraron su rechazo al presidente valenciano. Muchos de ellos portaban, además, camisetas con el texto 20:11, en referencia a la tardía hora a la que se envió el mensaje ES-Alert.

Por el momento, Carlos Mazón ha asegurado que toma nota de lo ocurrido durante el funeral y que se tomará un período de "reflexión" antes de convocar una comparecencia en la que realizará un anuncio. En todo caso, no ha expresado abiertamente su decisión de dimitir.