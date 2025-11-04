Los Replicantes
Buscar
Usuario

Política

VOX deja fuera a Ortega Smith, portavoz del Congreso: ¿quién será su sustituto?

VOX ha tomado la decisión de quitar a Ortega Smith como portavoz en el Congreso, después de una serie de roces con algunos miembros.

VOX deja fuera a Ortega Smith, portavoz del Congreso: ¿quién será su sustituto?
Javier Ortega Smith Foto: VOX
Andrea Torrente

Andrea Torrente

04 Noviembre 2025 11:43 (hace 49 minutos)

VOX ha quitado a Javier Ortega Smith de su puesto de portavoz del partido en el Congreso de los Diputados. Una decisión que llega tras meses de tensiones con varios miembros, entre ellos, la Ejecutiva de la formación y con el propio Santiago Abascal. A pesar de esta retirada, Ortega Smith seguirá como portavoz en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comisión de Justicia en el Congreso.

Vídeos Los Replicantes

Quién es Javier Ortega Smith: hasta ahora portavoz de VOX en el Congreso

Javier Ortega Smith es uno de los fundadores del partido político VOX y, por ello, ha tenido altos cargos como vicepresidente y secretario general. La relación con Abascal empezó a torcerse debido a unos enfrentamientos con Macarena Olona, miembro del partido que salió en 2022.

El portavoz ha aparecido, en los últimos meses, en varios eventos como en la presentación del 'think tank' de Iván Espinosa de los Monteros —quien ha abandonado recientemente el partido— y en la tribuna de autoridades en el desfile militar del día de la Hispanidad, en el que Abascal decidió no formar parte para no coincidir con el Gobierno.

En 2023 Smith afirmaba en una entrevista que VOX no tenía que "convertirse en una agencia de colocación" y, al año siguiente, se rumoreaba que podía quitarle a Abascal el puesto de líder del partido. Por este motivo, Abascal decidió relegarle de la vicepresidencia de la que formaba parte junto con Jorge Buxadé y Reyes Romero.

Ahora, Javier Ortega Smith ha publicado a través de X un mensaje, donde expresa: "No podemos olvidar de dónde venimos y para qué nacimos, para no equivocarnos nunca hacia dónde vamos. Ni un paso atrás. ¡España, siempre!".

Quién ocupará su puesto

El siguiente portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados será Carlos Hernández Quero, portavoz de Vivienda, muy querido dentro del partido. Quero entró en VOX en el mes de febrero y su entrada es admirada por el "esfuerzo a dar a conocer las propuestas del partido" en lo que se refiere a la vivienda.

Lo más compartido

  1. La vacuna que está evitando que miles de recién nacidos se queden en el hospital
  2. Muere Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, a los 53 años
  3. Maribel Vilaplana rompe su silencio: su brutal revelación sobre Mazón en plena DANA
  4. Por qué Trump es naranja: este es el origen real de su color
  5. Una modelo de OnlyFans asesina brutalmente a un hombre con el que contactó en Facebook
  6. Cuál es el país más barato del mundo: playas paradisíacas y alquiler por 200 euros
  7. La desconcertante suma de dinero que recibió un cliente tras dejar unos 100 DVD
  8. Emotivo momento: un perro protege a un bebé de sufrir una caída
  9. Adiós Burger King: cierra este emblemático restaurante en plena capital de España
  10. Pánico en pleno encierro: un toro deja varios heridos en Navalcarnero (Madrid)
Artículos relacionados
Quién es Paulina Sánchez, la mujer con la que se ha casado Javier Ortega Smith (VOX)

Quién es Paulina Sánchez, la mujer con la que se ha casado Javier Ortega Smith (VOX)

VOX pide que todos los coches vuelvan a circular por el centro de Madrid y apela a la "libertad"

VOX pide que todos los coches vuelvan a circular por el centro de Madrid y apela a la "libertad"

Nueva escisión de VOX, varios exdirigentes forman otro partido: "No hay democracia, son militaristas"

Nueva escisión de VOX, varios exdirigentes forman otro partido: "No hay democracia, son militaristas"

Javier Ortega Smith (VOX) da positivo en coronavirus

Javier Ortega Smith (VOX) da positivo en coronavirus

Contenidos que te pueden interesar
Adiós DGT: cambia el límite de velocidad en todas estas carreteras españolas

Adiós DGT: cambia el límite de velocidad en todas estas carreteras españolas

Adiós Coca-Cola: elimina uno de sus refrescos históricos

Adiós Coca-Cola: elimina uno de sus refrescos históricos

Muere el torero Rafael de Paula a los 85 años

Muere el torero Rafael de Paula a los 85 años

¿Cuánto puede cobrar Carlos Mazón tras su dimisión?: Un experto explica varias opciones

¿Cuánto puede cobrar Carlos Mazón tras su dimisión?: Un experto explica varias opciones

Alerta de la OCU: denuncia la venta de productos potencialmente peligrosos en Shein y Temu

Alerta de la OCU: denuncia la venta de productos potencialmente peligrosos en Shein y Temu

Maribel Vilaplana denuncia que fue extorsionada con presuntas imágenes en la casa de Mazón

Maribel Vilaplana denuncia que fue extorsionada con presuntas imágenes en la casa de Mazón

Confirmado por la Seguridad Social: recorta la pensión a todos estos trabajadores

Confirmado por la Seguridad Social: recorta la pensión a todos estos trabajadores

Quién es Juanfran Pérez Llorca: así es el posible sucesor de Carlos Mazón

Quién es Juanfran Pérez Llorca: así es el posible sucesor de Carlos Mazón