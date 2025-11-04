VOX deja fuera a Ortega Smith, portavoz del Congreso: ¿quién será su sustituto?

VOX ha quitado a Javier Ortega Smith de su puesto de portavoz del partido en el Congreso de los Diputados. Una decisión que llega tras meses de tensiones con varios miembros, entre ellos, la Ejecutiva de la formación y con el propio Santiago Abascal. A pesar de esta retirada, Ortega Smith seguirá como portavoz en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comisión de Justicia en el Congreso.

Quién es Javier Ortega Smith: hasta ahora portavoz de VOX en el Congreso

Javier Ortega Smith es uno de los fundadores del partido político VOX y, por ello, ha tenido altos cargos como vicepresidente y secretario general. La relación con Abascal empezó a torcerse debido a unos enfrentamientos con Macarena Olona, miembro del partido que salió en 2022.

El portavoz ha aparecido, en los últimos meses, en varios eventos como en la presentación del 'think tank' de Iván Espinosa de los Monteros —quien ha abandonado recientemente el partido— y en la tribuna de autoridades en el desfile militar del día de la Hispanidad, en el que Abascal decidió no formar parte para no coincidir con el Gobierno.

En 2023 Smith afirmaba en una entrevista que VOX no tenía que "convertirse en una agencia de colocación" y, al año siguiente, se rumoreaba que podía quitarle a Abascal el puesto de líder del partido. Por este motivo, Abascal decidió relegarle de la vicepresidencia de la que formaba parte junto con Jorge Buxadé y Reyes Romero.

Ahora, Javier Ortega Smith ha publicado a través de X un mensaje, donde expresa: "No podemos olvidar de dónde venimos y para qué nacimos, para no equivocarnos nunca hacia dónde vamos. Ni un paso atrás. ¡España, siempre!".

Quién ocupará su puesto

El siguiente portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados será Carlos Hernández Quero, portavoz de Vivienda, muy querido dentro del partido. Quero entró en VOX en el mes de febrero y su entrada es admirada por el "esfuerzo a dar a conocer las propuestas del partido" en lo que se refiere a la vivienda.