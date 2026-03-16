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Carne híbrida, la alternativa con más proteína y menos carne que llega a los supermercados

La startup española Novamet impulsa la carne híbrida, que combina proteína animal e ingredientes de origen vegetal.

Carne híbrida, la alternativa con más proteína y menos carne que llega a los supermercados
Su tecnología permite que productos de consumo masivo alcancen perfiles mucho más saludables. Foto: Envato Elements
Ainhoa Pino

Ainhoa Pino

16 Marzo 2026 12:34 (hace 56 minutos)

En los últimos años, los productos ricos en proteínas han ido ganando cada vez más espacio en los supermercados, impulsados por una demanda creciente de alimentos que combinen valor nutricional, comodidad y una imagen más saludable.

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En ese contexto, la industria alimentaria ya no se mueve solo entre la carne tradicional y las alternativas 100% vegetales. Ahora surge una tercera vía: la "blended meat" o carne híbrida, una propuesta que mezcla proteína animal con ingredientes de origen vegetal para reducir la cantidad de carne sin renunciar del todo a ella.

En ese nuevo escenario, la startup española Novameat ha optado por un giro estratégico: en lugar de presentar su proteína vegetal como un sustituto de la carne, la sitúa como un ingrediente equilibrador pensado para integrarse en la industria cárnica tradicional. La compañía pone así su tecnología al servicio de las cadenas de suministro convencionales, con la idea de que fabricantes y distribuidores puedan incorporar componentes vegetales a sus productos sin romper con los procesos habituales del sector.

Qué es el "blended meat" y qué la hace tan interesante

Lo que hace atractiva a la carne híbrida es que se sitúa en un punto intermedio entre la carne convencional y las opciones totalmente vegetales. Su planteamiento no pasa por sustituir por completo el producto animal, sino por rebajar su presencia mediante la incorporación de ingredientes vegetales, manteniendo al mismo tiempo el sabor, el aroma y la jugosidad que busca el consumidor habitual. Esa fórmula la convierte en una vía más realista para reducir el consumo de carne sin exigir un cambio radical de hábitos.

A nivel nutricional, esta propuesta también gana peso. Novameat trabaja con una base de ingredientes sencilla, agua, proteína de guisante, aceite de girasol, extracto de algas y aromas naturales, y la integra en productos cárnicos como hamburguesas o albóndigas para reforzar su perfil alimentario. El resultado, según la compañía y los medios especializados que han recogido su apuesta, es un producto con más fibra y una alta densidad proteica, pero con menos grasas saturadas que una pieza de vacuno convencional.

Otra de las claves está en su encaje industrial. Novameat defiende que su ingrediente puede incorporarse a las líneas de producción ya existentes sin necesidad de que la industria haga grandes inversiones en nueva maquinaria. Esa facilidad de integración, unida a una mayor estabilidad de costes frente a la volatilidad del precio de la carne, explica por qué esta alternativa empieza a ganar espacio como una solución atractiva tanto para fabricantes como para distribuidores.

La compañía apoya esta evolución en su tecnología MicroForce, con la que busca reproducir una textura fibrosa y jugosa más cercana a la del músculo animal, pero a partir de proteínas vegetales y sin recurrir a formulaciones complejas. Su hoja de ruta pasa por ampliar el despliegue industrial en 2026, después de haber ido ganando presencia en canales de restauración y foodservice en mercados como España, Italia o Reino Unido.

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