Los Replicantes
Vida

Visita una fiesta española en Japón y no puede creer lo que encuentra: "Surrealista"

Una joven comparte en su perfil de TikTok un vídeo en el que muestra todas las particularidades del imaginario español en Japón.

Visita una fiesta española en Japón y no puede creer lo que encuentra: "Surrealista"
Fiesta de España en Japón Foto: Captura (Los Replicantes)
Adrián Parrondo

23 Noviembre 2025 09:30 (hace 3 horas)

España está cada vez más de moda en el extranjero. Cada vez más turistas se animan a visitar algunas de nuestras ciudades más destacadas, como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Bilbao, Santander o Vigo.

Nuestra gastronomía, patrimonio, cultura y paisajes convierten a nuestro país en un lugar preferente en la mentalidad de aquellos visitantes que se animan a realizar un desplazamiento para desconectar de su rutina habitual.

Sin embargo, en la mentalidad del extranjero todavía pesa un imaginario que, además, puede terminar desvirtuado. Por este motivo, a veces puede resultar chocante comprobar cómo se escenifica la imagen de la hispanidad fuera de nuestras fronteras.

Acude a una fiesta española en Japón: no puede creerse lo que se encuentra

Japón es uno de los países que tradicionalmente ha enviado más turistas con destino a España. La admiración por nuestro país es tan alta, que incluso anualmente se celebra en Tokio la Fiesta de España en uno de sus parques más emblemáticos.

Para conocer el retrato que nos hacen en el país asiático, Leyre Gómez, una ciudadana de La Rioja que ahora visita Japón ha compartido en su perfil de TikTok (@stampbystamptravel) una particular festividad que no ha dejado a nadie indiferente.

"A los españoles nos encanta Japón pero, ¿sabéis que a los japoneses también les encanta España?", plantea en su vídeo en el que aparece con un tupper de paella y arroz negro para sentenciar: "Esto es surrealista.

Leyre explica en su vídeo que la festividad está copada por todo tipo de actividades y la relevancia de un escenario en el que aparecen, cómo no, bailando flamenco, con música en directo y gente dando palmas. También a mucha gente cocinando grandes paellas para amenizar el evento.

Además, no puede creerse la presencia de varios 'stands' con tartas de queso, con varios sabores, que encontró agotados, así como gambas al ajillo y churros, tanto de chocolate como normales. Además, había varios puestos de cerveza de la marca Mahou: "Está petado este sitio", sentencia.

@stampbystamptravel Es increíble ver como los japoneses adoran España, su gastronomía, el deporte, el flamenco... ¿Qué os parece? #viajar #españa #japon #parati #españolesporelmundo ♬ sonido original - Leyre Gómez

En la fiesta también se pueden encontrar otros platos destacados, como unos callos o crema catalana, aunque lamenta que "me faltan las patatas a la riojana". Además, también se pueden encontrar salchichas que aparecen promocionadas como chorizo. También hay atracciones de feria, con puestos de tiro, al estilo de las verbenas populares.

"Lo mejor de todo son las peñas de fútbol que hay en Japón, que además está lleno y está de todos los equipos que hay en España", añade sobre el evento, algo que considera "muy fuerte". En el evento hay fans del Athletic, Real Sociedad, Valencia, Espanyol, Betis, Celta de Vigo e incluso la UE Sant Andreu de Barcelona, del que hay una bandera. "¿Estoy en España o estoy en Japón?", se plantea.

