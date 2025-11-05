Un español visita McDonald's en la India y sorprende: "Es el más raro que he probado"

Una de las grandes consecuencias de la globalización ha sido el surgimiento de negocios estandarizados por todo el planeta. Se trata de grandes corporaciones que logran imponer el mismo modelo de negocio, estética y concepto en cualquier lugar del mundo.

Entre esas grandes corporaciones, nos encontramos con McDonald's. La cadena de comida rápida se ha consolidado como líder en su sector, con una competencia feroz con otras enseñas como Burger King, Popeyes, KFC, Taco Bell, Domino's Pizza, Pizza Hut o Pans and Company.

La gran particularidad de McDonald's es su capacidad para mantener un modelo estandarizado en casi todo el planeta, que incluye el diseño de los restaurantes, precios o incluso una carta copada por algunas hamburguesas como Big Mac, Cuarto de Libra, CBO o McPollo.

Sin embargo, a pesar de este carácter impregnado por la globalización que sustenta, la firma también guarda algunas particularidades en muchos mercados que pueden llegar a hacer incluso atractiva su visita. Así ocurre, por ejemplo, en la India.

Cómo es McDonald's en la India: una carta especial en un país que no come vacuno

Para conocer las particularidades de McDonald's en la India, un español ha viajado a su capital, Nueva Delhi, y ha compartido todas sus particularidades a través de la cuenta de TikTok @joeburgerchallenge, donde suele dar su opinión sobre las hamburguesas de la popular cadena.

"Estoy en la India y voy a probar el McDonald's más raro que he probado en mi vida", reconocen en su vídeo. El influencer explica que el país no come carne de vacuno por cuestiones culturales, por lo que las únicas alternativas son pollo o comida vegetariana.

A pesar de estas particularidades, reconoce en todo caso que el aspecto del restaurante es el habitual de la cadena en otros países: "El formato del local es exactamente igual que en el resto del mundo, con las mismas maquinitas, pero con unas flores amarillas y naranjas decorando los techos".

Para mostrar cómo es McDonald's en la India y sus particularidades, Joe Burger pide un total de ocho hamburguesas con un precio muy reducido e inferior a McDonald's en España: "Me ha costado 13 euros al cambio", explica.

La primera hamburguesa que prueba es la Mc Aloo Tikki Burger: "No sé qué es esa salsa naranja, pero sabe superindio esto. Es lo menos parecido a una hamburguesa que me he comido, pero está muy rico", reconoce.

Posteriormente, prueba la "sorpresa vegana", que se trata de una "patata rebozada" y la Butter Paneer Grilled Burger, "una loncha de queso a la parrilla". "Esto es mejor que la carne de vaca. El pan, un poquito seco, pero las salsas buenísimas", opina.

Posteriormente, prueba la Mc Spicy: "Nos jugamos el picor en el culo", bromea sobre esta hamburguesa de queso picante. "¡Vivan las hamburguesas de queso rebozado!", zanja, para luego probar la Pizza Mc Puff vegetariana, con un aspecto particular: "Esta es exactamente la empanada de pisto que hace mi madre".

@joeburgerchallenge Probando mcdonalds en India. Vídeo completo de Nueva Delhi en mi canal de YouTube ♬ sonido original - Joe Burger

En cuanto a la Tandoori Chicken Wrap, opina que "le falta un poco de chicha", mientras que sobre el Mc huevo, no duda en ser contundente y sentencia: "Esto es lo más sorprendente en una hamburguesa que he visto en mi vida".

Finalmente, prueba la Maharaja Mc Veg: "Me la he dejado para el final porque es la más grande", reconoce sobre un producto realizado a base de "verdura rebozada", de la que queda muy impactado por su sabor.

Después de haber probado los productos más emblemáticos de McDonald's en la India, el influencer no duda en reconocer que es una de las versiones más particulares de la multinacional: "Los sabores más originales que he probado en sándwiches en un McDonald's", sentencia, por lo que "Creo que nunca volveré a comerme una hamburguesa por 50 céntimos en ningún lugar del mundo".