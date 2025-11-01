Una influencer estadounidense se queda impresionada al visitar Madrid

Hace ya unas semanas que el verano se quedó atrás y con el, las vacaciones y el buen tiempo. El inicio del otoño trae consigue temperaturas más bajas y ambientes más fríos. Este año, en España, estamos viviendo un otoño poco frecuente, las temperaturas que nos acompañan son mucho más cálidas de lo esperado y también están por encima de otros muchos países.

Las temperaturas han empezado a descender, aunque no mucho, y es momento de pasear por la calle sin tener ni frío ni calor. Además, el buen clima mediterráneo de nuestro país es un incentivo muy grande para miles de extranjeros. En relación a este tema, una joven estadounidense que vive en Miami ha viajado a España y, a través de su cuenta de TikTok, ha compartido su opinión al visitar Madrid.

Impresiones de la joven

La usuaria de TikTok empieza el vídeo haciendo una comparación de Madrid con Londres: "Honestamente, no puedo creer lo obsesionada que estuve con Londres cuando no había estado en Madrid todavía", después explica a sus seguidores el clima de una tarde de octubre en la capital: "Estoy sentada en un parque en Madrid, a las siete y media de la tarde. Hace 25 grados, no hay una sola nube en el cielo...".

La joven se muestra encantada con la temperatura que hace en esta época del año en España y asegura que "parece verano" aclarando que estamos en octubre. El buen tiempo incita a las personas a salir a la calle y disfrutar de un día soleado, ante esta circunstancia, apunta: "Todo el mundo está en la calle, las terrazas están llenas con gente bebiendo. Todo el mundo está fuera".

"Estoy en shock con que necesité 30 años para descubrir Madrid. De hecho, es la mejor ciudad de Europa", comenta la estadounidense alucinada en su perfil.

@sonalikarunaratne_ RUN don't walk to madrid, im shook it's summer in october here!!! ♬ Opalite - Taylor Swift

Reacciones al vídeo

Por supuesto, el vídeo ha generado polémica y hay personas que han decidido dejar su opinión, entre los comentarios vemos muchos que apoyan a la joven y otros que están en completo desacuerdo. Dos de las respuestas que destacan son: "Madrid es la ciudad más viva de Europa sin lugar a dudas" y "Madrid es la mejor ciudad del mundo para vivir".

Otros usuarios han dejado comentarios muy diferentes: "Londres es mucho mejor. La comida es mejor y la gente es muy amable. Sinceramente, nunca elegiría España por encima de ninguna ciudad del Reino Unido" o "Es tan sucio, la gente es grosera, es tan peligroso, es el peor lugar que he visitado. Nunca iría allí".