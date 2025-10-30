Los Replicantes
Buscar
Usuario

Vida

El influencer Nil Ojeda se sorprende con los precios de un supermercado en Los Ángeles

El famoso influencer español visita el supermercado de las estrellas y comprueba si pagar tanto por ciertos productos merece la pena.

El influencer Nil Ojeda se sorprende con los precios de un supermercado en Los Ángeles
Erewhon Market Foto: Erewhon
Andrea Torrente

Andrea Torrente

30 Octubre 2025 16:33 (hace 3 horas)

El turismo no solo engloba ver monumentos y comer los platos más típicos del país o la ciudad, sino que abarca mucho más como descubrir los rincones más escondidos, sus comercios o supermercados. Muchas personas disfrutan dentro de las tiendas de los lugares que visitan para ver si los productos son más o menos caros que en su lugar de residencia o para descubrir nuevos artículos que no conocían.

Vídeos Los Replicantes

El famoso influencer español, Nil Ojeda, ha decidido ir a Estados Unidos para sumergirse en el supermercado de la élite en Los Ángeles. El comercio que visitó se llama Erewhon Market y es la tienda de las celebridades, un lugar que destaca por sus precios elevados, la amplia variedad de productos y también por la calidad de los mismos. Un supermercado ubicado en el lugar perfecto, Los Ángeles, el lugar de la fama y las estrellas.

Erewhon Market

El comercio ya es conocido por ser el supermercado donde las grandes celebridades hacen sus compras. Ahora, también se ha convertido en un icono de la ciudad y en un punto atractivo para los turistas. Nil Ojeda se ha animado a visitar uno de estos establecimientos en Beverly Hills para ver qué productos esconde y sus precios.

El influencer dice en un vídeo que ha publicado que "es un supermercado que quieren ser los más orgánicos y premium posibles". También explica que "lo crearon una pareja de japoneses que querían hacer comida muy saludable y para gente muy rica".

Los dueños tenían claro su público, por eso fijaron unos precios en el supermercado muy por encima de la media para que solo fueran estas celebridades y, además, pudieran comprar productos de muy buena calidad. El precio también incluye la calidad como el salario de todos los que trabajan dentro de la cadena de producción y distribución.

Así: "El precio está puesto para que todo se sustente y lo que te llegue sea lo más orgánico posible", argumenta Ojeda. "Es un supermercado al que se ha visto a un montón de estrellas de Hollywood ir a comprar", afirma. Al adentrarse entre los pasillos del mercado descubre que hay una amplia variedad de productos y que "todo es sugar free" —sin azúcar, en español—.

El influencer dentro del lugar sigue aportando más información y es que "las empresas tienen que vender productos que el supermercado acepte. En ocasiones llegan a adaptar sus productos exclusivamente para poder venderlo ahí".

Los productos más sorprendentes

Nil Ojeda fue observando distintos productos y llamaron su atención unos cuantos como la docena de huevos a 18 dólares, 15,48 euros; una botella de leche por 21 dólares, 18,06 euros; pan a 17 dólares, 14,62 euros; un paquete de hielos por 30 dólares, 25,80 euros; y un yogurt por 13 dólares, 11,18 euros.

"El pasillo de las frutas y verduras destaca bastante", apuntaba Ojeda y añadía: "Puedo llegar a entender los precios si es comida muy orgánica y bien cuidada. Por ejemplo, un paquete de arándanos cuesta 10 dólares. Me sorprende que solo en esta sección haya dos personas reponiendo constantemente".

La mayor sorpresa para el influencer llegó cuando se metió en el pasillo de las botellas de agua. El joven pudo observar con sus propios ojos como una botella de agua de cristal cuesta 26 dólares, 22,36 euros: "Son casi dos litros. Es agua hiperoxigenada, nanopura y alcalinizada. Cuesta 26 dólares".

Nil Ojeda antes de salir de Erewhon Market probó todos los productos que había ido seleccionando y solo quedó sorprendido por el sabor de la leche y del yogurt, pero siente que no merece la pena gastarse tanto dinero.

También se decidió a probar productos preparados como unos 'mac and cheese' —macarrones con queso típicos de Estados Unidos— y el famoso batido de Hailey Bieber por el que pagó algo más de 20 dólares. "Al batido le doy un 9", a pesar de que le gustó, expresa: "Habría pagado 5 euros". El vídeo de Nil Ojeda por el supermercado acaba diciéndonos que los productos están bien, pero que no merece la pena pagar tanto dinero por ellos.

Lo más compartido

  1. La vacuna que está evitando que miles de recién nacidos se queden en el hospital
  2. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
  3. Detenidas dos activistas tras arrojar pintura a la Sagrada Familia por el cambio climático
  4. Diagnostican cáncer de próstata a una mujer de 72 años: la explicación médica sorprende
  5. Asesinan brutalmente a la influencer Esmeralda Ferrer junto a su marido e hijos
  6. Muere María Teresa Heras, voz de 'Mary Poppins' y madre del cantante Macaco
  7. Adiós Mercadona: cambia el horario de todos sus supermercados desde septiembre
  8. PP y VOX se disparan en las encuestas: así quedaría el Congreso si se celebran elecciones
  9. Si tienes alguna de estas dos apps en tu móvil, elimínalas: son software espía
  10. El inesperado movimiento de Interpol por la desaparición de Matilde Muñoz en Indonesia
Artículos relacionados
¿Qué casa puedo comprar realmente con mi salario? La respuesta de un experto

¿Qué casa puedo comprar realmente con mi salario? La respuesta de un experto

Graban en pleno directo de Youtube un brutal tiroteo en Las Vegas: al menos un muerto

Graban en pleno directo de Youtube un brutal tiroteo en Las Vegas: al menos un muerto

Muere el youtuber Andre Beadle al estamparse con su coche de lujo en plena carrera ilegal

Muere el youtuber Andre Beadle al estamparse con su coche de lujo en plena carrera ilegal

El influencer Ferrariman ingresa en estado grave tras un accidente de avioneta en Girona

El influencer Ferrariman ingresa en estado grave tras un accidente de avioneta en Girona

Contenidos que te pueden interesar
Mata a su madre con un martillo y después sale gritando por el bosque: "¡Mamá!"

Mata a su madre con un martillo y después sale gritando por el bosque: "¡Mamá!"

El influencer Nil Ojeda se sorprende con los precios de un supermercado en Los Ángeles

El influencer Nil Ojeda se sorprende con los precios de un supermercado en Los Ángeles

Abascal carga contra las víctimas de la DANA y defiende a Mazón: "Repugnante mascarada"

Abascal carga contra las víctimas de la DANA y defiende a Mazón: "Repugnante mascarada"

Salomé Pradas rompe su silencio y apunta a Carlos Mazón: "Se tiene que saber la verdad"

Salomé Pradas rompe su silencio y apunta a Carlos Mazón: "Se tiene que saber la verdad"

Elisa Mouliaá defiende que la DANA de Valencia fue un ataque de la OTAN

Elisa Mouliaá defiende que la DANA de Valencia fue un ataque de la OTAN

Confirmado por el BOE: el 3 de noviembre será festivo en todas estas comunidades

Confirmado por el BOE: el 3 de noviembre será festivo en todas estas comunidades

El nuevo café comestible de Zara causa furor: cuánto cuesta y dónde comprarlo

El nuevo café comestible de Zara causa furor: cuánto cuesta y dónde comprarlo

Lilith Verstrynge cuenta por qué abandonó Podemos: "Hablábamos a fantasmas"

Lilith Verstrynge cuenta por qué abandonó Podemos: "Hablábamos a fantasmas"