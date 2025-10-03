Los Replicantes
Un especialista de la hostelería nos da el truco para beber la cerveza siempre fría

Un camarero con una cuenta de TikTok llena de humor nos desvela cómo pedir la cerveza si queremos que nos la den siempre fría.

Cerveza Foto: Envato elements
Andrea Torrente

03 Octubre 2025 10:49 (hace 15 horas)

Aunque el verano se acabe, la costumbre de beberse una buena cerveza fría con amigos o solo es algo que no pasa ni de moda ni de estación. Un camarero experto nos desvela el truco para que esta bebida nos la den siempre fría porque seguro que en alguna ocasión has tenido entre las manos un botellín caliente o poco frío.

El experto ha compartido su truco a través de su cuenta en TikTok, donde podemos ver a un camarero que comparte sus anécdotas diarias sobre el trabajo con humor y que describe su perfil como "cosas que nos pasan en los bares con un toque de humor".

Consejo del experto

Eldel_barr ha señalado que si quieres beberte siempre la cerveza fría "pide de grifo". Los motivos son de pura lógica porque si el bar está lleno y los tercios se acaban hay que volver a llenar las cámaras frigoríficas que, aunque tengan mucha potencia para enfriar, de tanto abrir y cerrarlas es difícil que vuelvan a alcanzar bajas temperaturas y enfríen los tercios nuevos.

El profesional de la hostelería asegura que en una jornada ajetreada se pueden llegar a abrir las cámaras frigoríficas hasta 50.000 veces, por eso no da tiempo a que los tercios se vuelvan a enfriar, como recomendación asegura que lo mejor es pedir de grifo porque siempre sale de aquí la cerveza fría.

@eldel_barr En estos dias de calor si quieres asegurarte la cerveza bien fria pídela de grifo ???? #camareros #bares #cerveza ♬ Stories 2 - Danilo Stankovic

"En vez de quejaros y devolver el tercio caliente y tener que venir y poneros otro, y devolver otra vez el caliente y tener que poneros otros, que nosotros no paramos de perder dinero, pedid de grifo, grifo de cerveza, que está congelado y eso va de lujo», explica 'el del bar'. Y finaliza: "No tenemos un congelador solo para vosotros, tenemos lo que tenemos todo el año: un botellero que se abre muchas veces".

