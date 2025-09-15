Come en el restaurante 'low cost' de Dabiz Muñoz: su opinión sorprende a todos

El chef Dabiz Muñoz se ha convertido en uno de los nombres imprescindibles en el ámbito gastronómico actual. El cocinero madrileño se ha labrado una imagen propia al imprimir su carácter en sus locales, como DiverXO o RavioXO, con los que aspira a llegar a un público más amplio y variado.

Aunque la mayoría de sus establecimientos no son, precisamente, de lo más barato. El menú que se ofrece en DiverXO, por ejemplo, asciende a un total de 450 euros por comensal, un dinero que no es precisamente accesible para todos.

Pero el cocinero también cuenta con otros restaurantes más accesibles para el público general, aunque la realidad es que este término no implica que sean precisamente baratos. Sin embargo, logran atraer clientela aprovechando el nombre del cocinero y su reputación.

La opinión sobre el restaurante de Dabiz Muñoz en los aeropuertos: sorprende a las redes

Una de las propuestas más accesibles es Hungry Club, una cadena de restaurantes ideados para establecerse en aeropuertos y ofrecer alternativas rápidas y más o menos sencillas para aquellos comensales que pasan tiempo en las terminales.

Por el momento, el chef tiene locales en los aeropuertos de Madrid, Málaga y Barcelona. Son establecimientos que, aunque no son precisamente económicos, también están muy alejados de los 450 euros por menú que se cobra en DiverXO.

Recientemente, el tiktoker Pabs Pérez (@pabsperez) ha probado la comida de los Hungry Club. A pesar de que no concreta exactamente el aeropuerto al que acudió, su opinión ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales, donde roza las 200.000 visualizaciones.

En su vídeo, Pabs reconoce que ha acudido al establecimiento "básicamente no encuentro el McDonald's". Por este motivo, se ha sentado en la barra y pedido un 'bikini barbecue rib' y una coca-cola zero, que le ha costado 20 euros en total.

@pabsperez A donde me iré ahora? (en verdad ya he vuelto pero se me ha olvidado subirlo por aquí jjj) ♬ sonido original - Pabs Perez

A pesar de que Pabs reconoce que el precio no es precisamente barato, también explica que no está muy lejos de los precios habituales en el aeropuerto. Por ejemplo, con un establecimiento donde vio "una flautita del tamaño de mi dedo meñique con jamón, ibérico espero, unas croquetas y una cerveza por el módico precio de 29,50".

Como recoge, en la carta del local se pueden encontrar bikinis, huevos, yakisoba o focaccias. En todo caso, el titktoker reconoce que no se gastaría 20 euros en un plato del que no sabe si tendrá buen sabor o le gustará. "Vamos sobre seguro", reconoce antes de mostrar su pedido y explicar que "tiene buena pinta".

Al probar el bikini, Pabs reconoce que no le gusta el concepto del restaurante porque "incomoda un poco lo de comer delante de los cocineros". Pero sobre la comida, explica: "El cerdo sabe a cerdo, la barbacoa sabe a barbacoa y el queso sabe a queso", por lo que valora el producto con un 8 sobre 10, algo que "no le ha sorprendido".

En todo caso, el tiktoker reconoce que le ha resultado incómodo estar todo el rato delante de los cocineros: "Imagínate que no me gusta: no le puedo decir a la cara al señor 'no me gusta lo que me has cocinado'...". Ya fuera del local, reconoce: "Pagas la comida, que es de Dabiz Muñoz, y poco más. No hay ningún tipo de experiencia ni nada de lo que le caracteriza de otros restaurantes, pero está bien". En todo caso, lo considera adecuado para un aeropuerto porque "es rápido y efectivo".