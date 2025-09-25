Violan, torturan, mutilan y asesinan a tres jóvenes en pleno directo de TikTok

En pleno directo de TikTok. Así han perpetrado la brutal violación, tortura y asesinato de tres jóvenes, entre las que se encuentra una adolescente de 15 años, por una banda de narcos en Argentina. La Policía sigue investigando el caso, que quedó registrado en un vídeo difundido en pleno directo de TikTok.

Las tres víctimas fueron Lara Gutiérrez (15 años), Brenda del Castillo (20 años) y Morena Verdi (21 años). Las primeras pesquisas indican que las tres acudieron a la vivienda tras ser engañadas alegando que estaban siendo invitadas a una fiesta.

Por la asistencia les ofrecieron 300 dólares, pero en realidad se estaban dirigiendo a una 'casa del horror' situada en el extrarradio de Buenos Aires, donde después fueron secuestradas, brutalmente agredidas y asesinadas ante todos los espectadores.

"Se trataba de un grupo cerrado de unas 45 personas. Esa es la información que hemos obtenido hasta el momento de la investigación", ha declarado el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso, que apunta a una posible ajuste de cuentas. Por el momento hay cuatro detenidos, con edades entre 18 y 27 años.

LOS DETENIDOS POR EL CRIMEN DE LAS TRES CHICAS EN LA MATANZA



Tras el hallazgo de los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela, fueron detenidos Magalí Celeste González Guerrero (28), Daniela Iara Ibarra (19), Maximiliano Andrés Parra (18)... pic.twitter.com/cqq72nUb6l — Clarín (@clarincom) September 25, 2025

La investigación señala que la banda de narcos acusaba a las víctimas de haber robado un cargamento de cuatro kilos de cocaína. A pesar de que esta versión todavía no se ha podido confirmar, se entiende que podría representar una advertencia para cualquiera que tenga las mismas intenciones.

Un vídeo con extrema crueldad

Los testigos que presenciaron el directo de TikTok han relatado escenas de extrema crueldad. A Lara le amputaron los dedos de la mano antes de su asesinato, Brenda sufrió graves heridas en el abdomen y una fractura de cráneo en el momento de su muerte y Morena fue asfixiada con una bolsa de plástico.

Los cuerpos fueron encontrados cinco días después en un jardín, a 32 kilómetros de las viviendas de las víctimas, en el distrito de Florencio Varela. "La última vez que los vieron subieron a un vehículo voluntariamente porque habían sido invitados a un evento, sin saber que estaban cayendo en una trampa que les había tendido una banda internacional de narcotraficantes que había tramado un plan para matarlos", ha relatado el ministro de Seguridad.

La policía también encontró junto a la escena del crimen el coche en el que fueron trasladadas las víctimas. El vehículo fue hallado totalmente quemado, reducido a cenizas. Los investigadores señalan que el crimen se cometió el mismo día en que desaparecieron, un viernes a medianoche.

Las familias exigen justicia

Ante lo terrible de los crímenes, las familias han exigido justicia. "Son tres niñas, tres familias que hoy sufren y se encuentran desesperadas. Por favor, contacten a las autoridades si tienen alguna información", ha reclamado Josefina del Castillo, tía de Brenda y Morena.

La Universidad Nacional de Quilmes rindió homenaje a Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez en uno de sus bancos rojos, símbolo de la lucha contra la violencia de género y los femicidios.https://t.co/UgSv4IWAKt pic.twitter.com/3w4zyRNLzu — Corta (@somoscorta) September 24, 2025

El operativo policial ha avanzado con rapidez. Por el momento se ha detenido a cuatro personas, dos mujeres y dos hombres con edades entre 18 y 27 años. Además, se ha localizado a otros sospechosos que permanecen detenidos a la espera de concretar su grado de implicación en el caso. Sin embargo, el hombre al que la policía apunta como autor intelectual se encuentra por el momento fugado del país y en busca y captura.