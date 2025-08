Detenidas dos tiktokers rusas tras grabarse tras bombardeo entre risas con los destrozos

Dos tiktokers rusas, Dasha Vladimirova (21 años) y Karina Evgenyevna (19), han sido detenidas después de que se haya viralizado un 'selfie' que ambas publicaron en redes sociales. En las imágenes, se puede comprobar cómo ambas miran a la cámara con una sonrisa mientras que detrás de ellas hay un fuerte incendio, fruto de un ataque con drones contra un enorme depósito de petróleo, en el marco de la invasión rusa de Ucrania.

El ataque fue perpetrado contra el depósito de crudo de Sochi, que ha ardido este fin de semana después de que varios drones ucranianos hayan logrado poner en la diana este objetivo. Se trata de un ataque especialmente duro para la imagen del Kremlin, en tanto que daña sus recursos energéticos pero también pone en jaque la seguridad interna dentro de su propio territorio.

A pesar de que las autoridades rusas todavía no han confirmado la razón exacta por la que fueron detenidas, los medios afines al Kremlin habían criticado duramente la grabación y su difusión en redes sociales, al entender que banalizaba las consecuencias del ataque.

La policía rusa también ha emitido un comunicado relacionado con estos hechos, en el que entonces pedía ayuda para localizar a las jóvenes. "Durante un monitoreo de las redes, se encontró una publicación en la que dos chicas grababan un vídeo con el incendio de Sochi al fondo", señalaba el escrito. "La policía ha iniciado una investigación y se tomarán medidas para identificarlas, sus acciones serán escrutadas legalmente".

Russian authorities arrested two young Influencers, aged 19 and 21, after a video on TikTok went viral of them filming it in front of a burning Russian factory after an attack by Ukrainian drones. The video shows 21-year-old Dasha Vladimirova and 19-year-old Karina Evgenieva,... pic.twitter.com/DmywtUJP4y