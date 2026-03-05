Financial Times define a Pedro Sánchez como la "némesis" de Trump en Europa por Irán

El diario británico ha afirmado en una de sus publicaciones de este jueves, 5 de marzo, que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se ha convertido en la "némesis de Trump en Europa", al atreverse a decir lo que, según el medio, ningún otro líder europeo expresa públicamente.

Sánchez recuperó este miércoles, 4 de marzo, el "No a la guerra", el lema que movilizó a buena parte de la izquierda española tras la decisión de Estados Unidos de invadir Irak en 2003.

Durante su declaración en el Palacio de La Moncloa, el presidente del Gobierno arremetió contra Trump y aseguró que ni siquiera los objetivos del ataque estaban claros, además de señalar que los gobiernos no están para empeorar la vida de la gente. "Sabemos que de esta guerra no saldrá un orden internacional justo, salarios más altos o un medio ambiente más saludable", afirmó. "Los únicos que ganan cuando el mundo deja de construir hospitales para construir misiles son los de siempre".

El análisis de Financial Times

Reunión de los jefes de Estado y de Gobierno celebrada en La Haya en 2025. CC

El diario Financial Times sostiene que el tono utilizado por Pedro Sánchez hacia Donald Trump es poco habitual entre los líderes europeos. El diario británico lo describe como "un tipo de pulla que raramente se oye a un líder de la UE", y señala que la mayoría de mandatarios europeos optan por una estrategia distinta: intentar apelar a la vanidad o a los intereses personales del presidente estadounidense, o bien minimizar públicamente sus desacuerdos.

El artículo se pregunta incluso si el presidente español ha llevado su postura demasiado lejos, recordando que España se ha negado a permitir que Estados Unidos utilice las bases militares compartidas en territorio español para atacar a Irán. Además, destaca que Sánchez ha criticado los bombardeos estadounidenses e israelíes, llegando a compararlos con la "injusta" invasión de Irak de 2003.

El periódico también recoge la opinión de José Luis Manfredi, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, quien considera que la postura española podría suponer "un error de cálculo". Según el profesor, Estados Unidos encontraría otras bases o puertos desde los que lanzar sus operaciones y España correría el riesgo de reforzar su papel como opositor político en un momento especialmente delicado.

Por su parte, Amanda Sloat, profesora del IE University y exasesora del expresidente estadounidense Joe Biden en asuntos europeos, subraya que las críticas de Sánchez destacan precisamente por el silencio de otros dirigentes del continente. "Ha sido el líder europeo que más ha criticado lo que no le gusta de Trump", señala en el artículo.

El Financial Times añade que las diferencias ideológicas entre ambos líderes también han tenido un efecto político interno. Según el análisis del diario, enfrentarse a Trump ha resultado popular entre parte de la base de izquierda que apoya a Sánchez y, al mismo tiempo, ha contribuido a que algunos ciudadanos críticos con el presidente español vean con simpatía sus choques con el mandatario estadounidense.